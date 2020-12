28 années la Starlight Foundation s’est alliée à Nintendo America, ayant distribué 7 200 stations de jeux Nintendo dans plus de 800 hôpitaux et des installations médicales, dans le but de rendre les enfants heureux qui en raison de tristes circonstances sont hospitalisés. Et est-ce qu’un jeu vidéo peut être utilisé pour échapper à une situation compliquée, ou même pour «sortir» de cette chambre d’hôpital dans un monde où les choses sont beaucoup plus amusantes. Inutile de dire que cela peut aider dans une transition compliquée, en apprenant à encourager les plus petits à des moments où toute l’aide est faible, et même si ce n’est qu’en les distrayant de leur situation actuelle, une grande réussite est déjà en train d’être accomplie, surtout au visage. pour faciliter votre rétablissement.

Il y a environ un an, Starlight et Nintendo America ont annoncé une nouvelle collaboration qui mènerait Stations de jeu basées sur Nintendo Switch aux ailes enfants des hôpitaux américains, et c’est en décembre 2020 que l’accord a finalement porté ses fruits. Ces stations n’ont ni plus ni moins de 25 jeux vidéo Nintendo Switch préchargés, avec des titres qui, nous sommes sûrs, feront un excellent travail, comme c’est le cas avec Super Mario Party, Mario Tennis Aces ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il va sans dire que, compte tenu de la situation actuelle avec COVID-19, toutes les précautions de sécurité ont été prises pour éviter les infections inutiles, en respectant également tous les protocoles de sécurité contre les infections.

Les premières stations de jeu Starlight Nintendo Switch ont atteint le Hôpital pour enfants Mary Bridge, Tacoma, Washington, et le “look” qu’ils ont est similaire à celui des autres équipements médicaux de ces dimensions, à la différence près qu’il est destiné à égayer les yeux des enfants lorsqu’ils le voient apparaître dans leur chambre, car ils ont des roues pour les déplacer par l’hôpital. Le système de contrôle que nous pouvons voir sur les photos est une manette Nintendo Switch Pro constamment connecté à une station jaune et bleue qui présente une image de Super Mario levant le poing haut, sûr de donner des encouragements! Sous son écran, on peut voir un endroit spécialement dédié à la mise en place de ladite commande, et de chaque côté des trous où l’on trouvera des Joy-Con filaires.

En fait, il y a quelques jours, Starlight a publié un article dans lequel ils parlaient de l’assemblage, dans lequel on peut voir qu’à l’arrière ou à l’avant on peut trouver Yoshi, Donkey Kong ou Princess Peach, selon l’autocollant qu’ils ont mis dessus, ou à l’intérieur de la station, où l’on peut trouver la Nintendo Switch qui “donne vie” à l’idée. Dans cette vidéo, vous pouvez voir son assemblage:

Voir également

L’initiative de Starlight et Nintendo est sans aucun doute à applaudir, et quelque chose que nous aimerions bien sûr voir sur toute la planète. Vous ne pensez pas?

Source 1

Source 2

Source 3

en relation