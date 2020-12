Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont sur le marché depuis des semaines et la communauté découvre ce qu’elle peut faire avec ce matériel. Ce qui a attiré l’attention, c’est que parmi les choses qui ont été découvertes, c’est que ces consoles peuvent être utilisées pour profiter de classiques tels que God of War ou Metroid Prime. Ceci grâce à l’émulation.

Ce qui se passe, c’est que les amateurs de jeux rétro ont découvert qu’en utilisant le mode développeur Xbox Series X et Xbox Series S, ils pouvaient installer RetroArch. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un programme open source dans lequel vous pouvez utiliser des émulateurs de différentes plates-formes.

Cela est possible grâce au fait que, dans leur mode développeur, la Xbox Series X et la Xbox Series S peuvent exécuter des applications à partir de la plateforme Windows universelle (UWP). C’est quelque chose sur lequel Microsoft travaille depuis longtemps et qui pourrait donner un avantage à l’écosystème Xbox à l’avenir.

Les passionnés émulent divers classiques

Ainsi, avec les possibilités offertes par les applications RetroArch et UWP, les passionnés de jeux rétro utilisent leurs consoles de nouvelle génération pour émuler les classiques.

Différentes personnalités de la scène des passionnés de jeux vidéo ont montré des preuves que leur console Xbox exécutait des jeux tels que Metroid Prime et God of War. D’après ce que nous avons vu, il est capable d’exécuter des anciens du dernier millénaire, ainsi que Nintendo GameCube, PlayStation 2 et même Xbox.

L’un des jeux émulés les plus frappants est Silent Hill 2. Ce qui se passe, c’est que la version émulée est meilleure que la remasterisation pour PlayStation 3 et Xbox 360 qui faisait partie de la collection Silent Hill HD.

Juste un autre jour à jouer à Metroid Prime sur la Xbox Series X pic.twitter.com/TDi8raGSMp – Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 27 novembre 2020

L’émulation sur Xbox Series X | S n’est pas parfaite

Maintenant, il est également important de noter que RetroArch sur Xbox Series X | S a quelques problèmes. Aucun d’entre eux n’est trop gros, mais il est impossible de dire qu’ils fonctionnent parfaitement.

Par exemple, certains jeux présentent des problèmes de performances. Il existe également des cas de jeux dont la musique et les visuels comportent des erreurs. D’autre part, RetroArch a une limite de taille sur les fichiers, ce qui limite le nombre de jeux pouvant être émulés.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts le 10 novembre 2020. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles consoles Microsoft en cliquant ici.

