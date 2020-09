Cela fait quelque temps qu’il a été révélé au monde que Les survivants c’était une réalité, et la dernière fois que nous avons pu voir le jeu en action, c’était lors du dernier événement en ligne de la Gamescom 2020. Ainsi, comme tout autre jeu digne de ce nom, il a déjà un Date de lancement, et vous n’aurez pas à attendre longtemps pour commencer à survivre dans ce monde presque ouvert, mais si vous voulez l’essayer à l’avance, une version de manifestation dans l’eShop de la console hybride du Great N.

Les survivants arrivent sur Nintendo Switch en octobre 2020

Plusieurs fois, il n’y a pas de révélations majeures concernant la date de sortie de certains titres, mais ceux-ci sont publiés en silence dans les différents magasins où ils seront disponibles, et cela a été le cas avec The Survivalists , ce prochain titre de Team 17 qui a maintenant confirmé via l’eShop Nintendo Switch que les joueurs pourront commencer à survivre à partir du prochain 9 octobre 2020, donc l’attente ne sera pas très longue. De plus, comme nous l’avons déjà dit ci-dessus, si vous n’êtes toujours pas très convaincu de savoir s’il faut en obtenir une copie ou non (il ne sera disponible qu’en format numérique), aussi une démo a été ajoutée à cette boutique virtuelle du Big N cela nous permet de nous faire une idée de ce qui nous attend une fois que nous marcherons sur la zone déserte où se déroulera le jeu.

Par conséquent, ceux qui attendaient avec impatience la sortie de The Survivalists ont de la chance, car le 9 octobre est dans moins d’un mois. Et vous, pensez-vous avoir ce qu’il faut pour survivre dans les conditions présentées par ce jeu?

Source: eShop

