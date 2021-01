Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 a été une année au cours de laquelle l’équipe de LEVEL UP a travaillé sur différents projets qui portent peu à peu leurs fruits pour notre communauté. L’un d’eux est LEVEL UP GEAR, une ligne de produits officiels qui, après avoir passé un bon moment au four, a lancé cette semaine ses premiers produits.

L’aventure appelée LEVEL UP GEAR fera ses débuts avec une ligne de chemises composée de 6 modèles différents. Tous présentent notre logo d’une manière ou d’une autre. Nous avons décidé que le mieux pour commencer était de se concentrer sur la promotion de la marque qui représente une communauté qui nous soutient depuis plus de 10 ans.

Tous les T-shirts LEVEL UP GEAR sont en coton et présentent une encolure ronde. Gardez à l’esprit que nous proposons des modèles pour hommes dans de nombreuses tailles (du S au 3XL), vous êtes donc sûr de trouver quelque chose que vous aimez et qui vous convient.

Nous savons que dans ces moments-là, les mots sont inutiles. C’est pourquoi nous allons nous taire quelques instants et vous laisser la galerie de nos modèles:

Découvrez les premiers T-shirts LEVEL UP GEAR!

Où trouver les chemises officielles LEVEL UP?

Si vous avez aimé ces chemises, vous vous demandez sûrement, où puis-je les trouver? Pour tout faciliter et que vous ayez pleinement confiance que vous recevrez votre commande, nous avons décidé de faire notre boutique officielle au Mercado Libre.

Donc, si vous visitez ce lien, vous pourrez trouver toute la variété de produits que LEVEL UP GEAR propose en ce moment. Tous nos chemises coûtent 399 $ MXN et incluent la livraison gratuite où que vous soyez au Mexique.

Voici à quoi ressemble notre boutique officielle dans le Mercado Libre

LEVEL UP GEAR est une aventure qui commence ici, mais ne se limite pas à ce que vous pouvez voir aujourd’hui. Notre intention est de continuer à nous développer avec des produits de qualité que notre communauté aime. Si vous avez une idée de quelque chose que vous souhaitez que nous publions, faites-le nous savoir dans les commentaires!

Avant de vous dire au revoir, toute l’équipe LEVEL UP tient à vous remercier de nous soutenir dans tous nos projets. Des éléments tels que le site, les forums, le serveur Discord, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube n’auraient pas pu atteindre ces sommets sans vous. Un grand merci à chacun des membres de notre communauté.