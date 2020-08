19 des 20 jeux les plus vendus sur Steam le mois dernier prenaient en charge des options de contrôle autres que le clavier et la souris.

C’est selon Valve, qui a écrit dans un article sur les jeux les plus vendus de juillet que les développeurs doivent réfléchir davantage aux méthodes de saisie lorsqu’ils travaillent sur leurs créations. Les projets qui comprenaient la prise en charge du contrôleur dans le Top 20 du mois comprenaient F1 2020 de Codemasters et Destroy All Humans de THQ Nordic.

Valve a également souligné que la localisation aide, évidemment. La firme pointe vers des titres comme Death Stranding, qui prend en charge 20 langues et prend en charge l’audio pour 12. Bien sûr, le titre avait un budget énorme et le soutien de Sony Interactive Entertainment, donc il pourrait évidemment faire plus.

«Nous avons pris l’habitude de voir une représentation diversifiée de jeux et de développeurs sur la liste de chaque mois, il n’est donc pas surprenant de le voir encore une fois en juillet, avec des jeux provenant de neuf pays différents (consultez la liste ci-dessous pour le pays et le développeur complets détails) », a écrit la société.

