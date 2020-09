Par Stephany Nunneley,

Les améliorations de la Xbox Series X ne s’appliqueront pas aux titres rétrocompatibles sur la Xbox Series S, mais cette dernière exécutera la version Xbox One S des jeux.

S’adressant à Gamespew, selon le porte-parole, les améliorations de la Xbox Series X sur les titres rétrocompatibles ne seront pas appliquées aux moins chers Xbox Series S modèle.

La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable et pour jouer à des jeux de nouvelle génération à 1440P à 60 ips.

Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité conforme à l’intention initiale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtrage de texture amélioré, des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique.

Fondamentalement, les jeux de la génération actuelle auront toujours l’air bien sur la console Series S, mais pas aussi bien qu’ils le seront sur Xbox Series X, apparemment.

Microsoft en a révélé plus sur la console plus tôt cette semaine quand il a produit une vidéo détaillant les différences entre la Xbox Series X et la Xbox Series X plus surpuissante. Dans la vidéo, la société a déclaré que la série S offrirait la même expérience que la Xbox Series X, juste à une résolution de rendu réduite.

Selon Microsoft, la console présente la même architecture de processeur Zen 2 à 8 cœurs fonctionnant à 3,6 GHz et 3,4 GHz avec le multithreading simultané activé, mais la principale différence entre elle et la série X est le GPU. Alors que la Xbox Series X propose un 4K natif à 60 ips avec une prise en charge jusqu’à 120 ips, la série S est conçue pour afficher en 1440p avec une prise en charge jusqu’à 120 ips.

La Xbox Series S / X est à la fois en précommande plus tard ce mois-ci, le 22 septembre, et sera lancée le 10 novembre.

