La nouvelle mise à jour SMITE est maintenant disponible, et le plus important de tous: Les tortues ninja viennent au jeu. Comme promis par leur studio il y a quelques semaines, les Tortues Ninja rejoignent le combat avec un nouveau Battle Pass et des skins spéciaux qui transforment leurs dieux en les habitants les plus connus des égouts de New York.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs SMITE peuvent mettre la main sur le nouveau Battle Pass des Tortues Ninja, et incarnez ce gang dans les jeux du jeu. Le premier niveau du pass déverrouille l’aspect depuis le début Osiris Leonardo, avec la possibilité de déverrouiller plus tard des skins Loki Raphael, Mercurio Michelangelo et Sun Wukong Donatello basé sur des jeux, tous armés d’artefacts légendaires de la série.

Avec eux, le Battle Pass débloque également des dizaines d’articles cosmétiques à thème des Tortues Ninja, que ce soit des pizzas comme des égouts, sous forme d’avatars, de cadres de chargement ou de tampons de saut pour le jeu. Et, comme nous vous l’avons informé il y a quelques semaines, il y aura aussi des aspects de prestige pour les quatre tortues inspirées de la série des années 80. De même, le magasin de jeux permettra l’achat de deux autres modèles séparément, centrés sur le Master Splinter et Shredder.

Enfin, si vous êtes un utilisateur du Xbox Game Pass, Hi-Rez Studios a un cadeau pour vous: 24 novembre, Les utilisateurs du Game Pass recevront 3000 points Battle Pass, plus les quatre dieux se sont transformés en tortues ninja, vos forfaits vocaux et un jeton d’affaire du jour. Une bonne prétention d’essayer ce titre gratuit, qui cette année a également ajouté les personnages de The Last Airbender.

