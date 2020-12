“C’est bien qu’on nous tape dans le dos quand nous faisons les choses correctement, mais nous devons aussi montrer nos visages quand nous faisons les choses mal.”

Personne n’a bien dormi dans l’écriture de Jeux 3D cette nuit. Dans la vidéo de Cyberpunk 2077 sur consoles que nous avons lancée hier, nous avons commis une grave erreur. Celui pour mélanger des coupes de la version PC avec la version PS5, trois spécifiquement pour un total de 48 secondes de vidéo. J’espère que le impolitesse de l’échec, même en montrant le bouton du clavier de l’ordinateur sur l’interface de la version supposée de la console, assurez-vous que cela n’a pas été fait de mauvaise foi. Si nous avions voulu le faire délibérément, nous n’aurions pas manqué quelque chose d’aussi stupide que cela. Mais la volonté ou non du jugement ne nous exonère d’aucune responsabilité, le dommage à notre crédibilité est déjà fait.

Le caractère volontaire ou non de l’échec ne nous exonère d’aucune responsabilitéEt c’est très bien qu’on se fasse tapoter dans le dos quand on fait les choses bien, mais on doit aussi montrer nos visages quand on fait les choses mal. Et, de plus, avec l’aggravation que la responsabilité est la mienne. Dans un premier temps, pour avoir commandé la vidéo à l’un de nos éditeurs vidéo les plus exigeants en main-d’œuvre. Deuxièmement, pour vouloir le sortir le plus tôt possible, avec la revue PS4 et Xbox One, faire taire ce courant d’opinion malveillante qui garantissait que nous cachais délibérément des informations de la version console alors que, la triste réalité, n’est pas cela nous a été facilité et nous avons travaillé dur pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Enfin, et surtout, par regardez la vidéo bien au-dessus. Une coupe de capture mal étiquetée en a été la cause, s’étendant par montage jusqu’à trois coupes de la vidéo. Un au début, un au milieu et un à la fin. J’ai péché en étant pressé de publier, ce qui n’est pas sans grâce car c’est justement le mot que j’essaye de faire retirer à mon équipe de sa tête quand elle travaille sur un contenu que je vis déterminé sortons plus bien que bientôt.

Image montrant la version PC étiquetée comme la “version supposée PS5”, avec quelques boutons PC grossiers inclus

Cela doit nous aider à mieux contrôler le contenu que nous publionsComme je l’ai dit, la confiance que nous avons essayé de gagner pendant toutes ces années parmi les fans est aujourd’hui pour beaucoup touchée dans les 48 secondes à peine de vidéo dans lesquelles les versions du jeu s’entremêlent. 48 secondes sur un total de 21 minutes et 44 secondes de la vidéo, mais aussi grave pour nous que la vidéo entière. Nous devons en sortir plus forts. Cet échec devrait nous aider à avoir plus de contrôle sur le contenu que nous publions, à ne plus nous laisser guider par la précipitation et à améliorer nos processus de révision afin qu’une erreur de cette ampleur ne se répète pas.

Donc je il est temps de s’excuser au nom de toute l’équipe avec vous pour vous offrir dans la vidéo d’hier des informations audiovisuelles erronées et trompeuses, nous mettrons sous peu en ligne la version corrigée; et demandez aussi à ceux qui ont perdu confiance en nous à cause de cela un exercice de volonté d’essayer de la retrouver. En fin de compte, comme je l’ai déjà indiqué clairement, l’erreur d’examen et de vérification est la mienne; donc si la confiance en quelqu’un doit faiblir, qu’elle soit en moi et non en toute l’équipe. Le 3DJuegos est le meilleur groupe professionnel et humain que j’ai vu de ma vie. Ils ne le méritent pas.

