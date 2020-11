Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 08:34

Le 10 novembre prochain sera une journée très spéciale pour les utilisateurs de Xbox. En plus du lancement des séries X et S, EA Play rejoindra Game Pass, élargissant ainsi l’offre de ce service. Maintenant, si vous ne voulez pas attendre une semaine pour cela, alors vous serez heureux de savoir que vous pouvez désormais précharger les jeux EA sur votre console Microsoft préférée.

De cette façon, ceux qui ont un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate peuvent déjà installer FIFA 20, A Way Out et bien d’autres titres en vue de son arrivée dans quelques jours. Souviens-toi que il ne s’agit que d’un préchargement et ils ne pourront pas y accéder avant cette date. Cela permet simplement de rationaliser le processus.

À compter du 10 novembre, une bibliothèque avec plus de 70 jeux s’ajoute à la liste déjà étendue de titres disponibles sur Xbox Game Pass, quelque chose qui sera grandement exploité lorsque les séries X et S atteindront les mains des utilisateurs du monde entier.

