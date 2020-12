Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Que Sony ait oublié la PlayStation Vita est quelque chose que tout le monde sait, cependant, la console portable malheureuse continue d’avoir une certaine vie car elle prend toujours en charge le PS Store. Cependant, il semble que le récent changement de magasin de marque ait eu un impact négatif sur ce système, comme l’ont signalé certains utilisateurs.

Les utilisateurs de PlayStation 3 et PlayStation Vita ont toujours été conscients que la navigation et l’achat de contenu sur le PS Store n’étaient pas si bons car le système est lent et ne répond pas comme il le fait actuellement sur PS4, PS5 et PC. Récemment, cette situation s’est aggravée après que Sony a annoncé des changements dans le PlayStation Store, reléguant PS3 et PS Vita, de sorte que les utilisateurs de ces consoles doivent entrer depuis les consoles elles-mêmes et ne peuvent plus le faire depuis PS4, PS5 ou PC.

Eh bien, au cours des dernières 24 heures, les joueurs de PS Vita ont commencé à signaler dans des forums qu’ils ne pouvaient pas accéder au PS Store et que le temps qui passait n’a pas vu de solution à ce problème. Jusqu’à présent, ni Sony ni PlayStation n’ont rapporté ce qui se passe avec l’accès au magasin à partir de la console portable, le seul moyen légal pour les joueurs d’obtenir des jeux.

Malheureusement, certains utilisateurs ont pris ce problème comme un avertissement de la fin prochaine de la PS Vita, car il est un fait qu’une fois qu’elle n’aura plus de support pour le PS Store, elle sera considérée comme une console qui a terminé son cycle.

Fait intéressant, la PS Vita continue de vivre grâce au marché de l’occasion dans des pays comme le Japon, d’autant plus que sa bibliothèque JRPG est considérée comme l’une des meilleures pour les fans du genre.

Aviez-vous une PS Vita? Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans cette console?

