Cyberpunk 2077 est sur le point de faire ses débuts et malgré cela, il y a des gens qui ne peuvent plus attendre pour mettre la main dessus. C’est pourquoi ils ont cherché des moyens leur permettant de jouer à l’avance. L’effort a porté ses fruits pour les fans de Xbox, qui ont déjà trouvé un moyen de le faire.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Cyberpunk 2077 fera sa première officielle sur consoles à 0 h 01 le 10 décembre, votre heure locale. Cela signifie que les fans de différents pays doivent attendre le jour d’ouverture dans leur région pour commencer leur aventure à Night City.

Ceci est normal pour ces types de versions, mais que de nombreux membres de la communauté ne veulent pas tolérer. C’est pourquoi les utilisateurs de Xbox ont commencé à changer la région de leur console, ainsi que les informations d’heure et de date dans l’espoir de contourner cette mesure et de commencer à jouer.

Cela a-t-il aidé? Selon Andy Robinson de VideoGameChronicles, c’était une mesure qui a fonctionné. De plus, il y a des utilisateurs sur reddit et Twitter qui disent qu’il suffisait de saisir les informations d’heure et de localisation de la Nouvelle-Zélande pour accéder à Cyberpunk 2077.

La méthode ne peut pas être utilisée sur PlayStation ou PC

Si vous n’avez pas de Xbox, vous vous demandez probablement si vous pouvez profiter de cette même méthode sur PlayStation ou PC. Malheureusement, la réponse est négative.

Le fait est que, dans le cas de PlayStation, vos informations de localisation dépendent de votre compte, une telle option n’est donc pas possible. En revanche, la version PC sortira en même temps dans le monde entier (18h00, heure de Mexico).

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette méthode? En profiterez-vous pour commencer à jouer plus tôt? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 devrait faire ses débuts le 10 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons qu’il aura une version pour les consoles de prochaine génération, mais elle viendra plus tard.

