C’est une option intéressante pour jouer en 1080p, bien que Gearbox ne semble pas en avoir parlé.

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises ont annoncé des versions de nouvelle génération pour leurs jeux vidéo, qui se traduisent souvent par une meilleure résolution, une meilleure fluidité ou des temps de chargement plus courts. Parmi ces titres chanceux, nous trouvons Borderlands 3: Boîte de vitesses avait déjà confirmé dans le passé que son cool looter-shooter «courrait» à 4K et 60 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais il semble qu’il existe encore une autre possibilité qui n’avait pas été discutée jusqu’à présent.

Dans les forums Resetera, certains utilisateurs vérifient que le jeu a un mode résolution et un mode performance (rien que nous ne sommes pas habitués à voir, en fait), et que bien que les performances qui avaient été détaillées correspondent au premier, le second s’exécute l’action de 1080p et 120 FPS. Ongle option tout aussi attrayant que le précédent et cela ne semble avoir été commenté dans aucun média officiel. En fait, nous vous recommandons de garder à l’esprit que derrière ces informations, il n’y a rien de plus que le témoignage des joueurs.

D’autres jeux d’action proposent également 4K et 60 FPS ou 1080p et 120 FPS Bien sûr, c’est une alternative qui est aussi faisable que bienvenue: après tout, d’autres jeux avec des propositions similaires, comme Devil May Cry V, ont été très bien accueillis par les fans; et dans tous les cas l’action de BL3 peut être suffisamment énergique pour vouloir sacrifier un bon nombre de pixels.

Borderlands 3 est disponible au lancement avec les nouvelles consoles, ce qui signifie que vous pouvez désormais jouer à cette version améliorée sur Xbox Series X et, selon l’endroit où vous vivez, également sur PS5: en Espagne, le bureau Sony ne sera pas disponible avant le 19 Novembre, c’est-à-dire à quelques jours de l’écriture de ces lignes. Quant à l’avenir du jeu, nous savons déjà qu’une saison 2 de contenu est en route, avec sa propre édition complète.

