Les rumeurs se sont avérées vraies, PlayStation vient de confirmer que Kratos, le légendaire dieu de la guerre de God of War, arrive sur Fortnite. Précisément, la portée de cette collaboration est sans précédent, non seulement parce qu’il s’agit du plus grand partenariat qu’Epic Games fait avec une IP de jeu vidéo, mais aussi parce qu’il est exclusif à Sony et PlayStation. Plus surprenant, le personnage sera disponible sur toutes les plateformes, ce qui a laissé les joueurs consternés.

Comme nous vous l’avons informé il y a quelques instants, le skin et les accessoires de Kratos, de God of War, seront disponibles non seulement sur les consoles PlayStation, mais aussi sur d’autres plates-formes, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et même mobiles.

Le cas qui retient le plus l’attention est certainement celui de la Xbox, puisque pour la première fois de nombreux utilisateurs de la marque pourront jouer avec Kratos. C’est sans aucun doute quelque chose d’inédit et il y a aussi des joueurs qui sont surpris parce que le logo PlayStation apparaît dans le menu de leurs consoles, ce qui est extrêmement étrange, comme le montre l’utilisateur de reddit Gowans dans une image.

Image: Gowans (via reddit)

Cette collaboration a pris les utilisateurs par surprise

Il est important de dire que ce n’est pas la première fois que Fortnite réalise une collaboration avec un jeu vidéo, depuis plusieurs mois pour commémorer le lancement de Borderlands 3 certains personnages du jeu sont apparus dans la Battle Royale. Cependant, il faut dire que ce titre provenait d’un développeur extérieur, Gearbox Software et non comme God of War, qui appartient à PlayStation. En fait, le personnage ne devait apparaître que sur les consoles Sony, car il s’agit d’un événement sans précédent.

Jusqu’à présent, on ne sait officiellement pas si Microsoft fera quelque chose de similaire, mais il y a déjà des indices qui indiquent qu’il fera également de même et apportera du contenu Halo à Fortnite et de plus en plus d’indices suggèrent que ce sera une réalité. Mais nous vous invitons à le prendre comme une rumeur, car rien n’est confirmé.

Que pensez-vous de cet événement? Espériez-vous pouvoir un jour jouer avec Kratos sur les consoles Nintendo et Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

