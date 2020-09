Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aucun jeu n’est exempt de problèmes ou de bugs qui affectent l’expérience utilisateur. Call of Duty: Warzone est le cas le plus récent, puisque nous vous avons récemment informé qu’une erreur est apparue et a provoqué le crash du jeu.Activision a donc décidé de supprimer les véhicules, ce qui a donné accès à l’erreur. Heureusement, Infinity Ward a travaillé pour trouver une solution et après presque 3 jours, les véhicules étaient enfin de retour dans le jeu.

Samedi dernier, Infinity Ward a annoncé que grâce à une mise à jour, il désactiverait tout type de transport dans Call of Duty: Warzone en raison de problèmes rencontrés lors de leur utilisation. Plus précisément, les joueurs pourraient provoquer la fin prématurée du jeu en utilisant les véhicules d’une certaine manière. Ainsi, les joueurs étaient sans pouvoir accéder aux véhicules jusqu’à aujourd’hui.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Activision a révélé le nouveau Call of Duty via Warzone.

Parallèlement à la mise à jour de la playlist d’aujourd’hui, nous avons également ajouté des véhicules dans Warzone. Merci pour votre patience. https://t.co/HS8HptGiPb – Infinity Ward (@InfinityWard) 8 septembre 2020

Tout est revenu à la normale dans Call of Duty: Warzone

Vers le mardi 8 août, le développeur Infinity Ward a annoncé qu’une mise à jour est maintenant disponible qui fait apparaître à nouveau les véhicules trouvés dans Call of Duty: Warzone. Ainsi, la prochaine fois que vous exécuterez le jeu, vous devrez le mettre à jour avec la dernière version.

En outre, la mise à jour supprime les modes Plunder: Blood Money et King Slayer Trios de Call of Duty: Warzone, tout en ajoutant des Trios de pillage.

Que pensez-vous de l’action immédiate d’Activision? Fais-tu partie des personnes touchées par le bug lié aux véhicules? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Call of Duty, rappelons que le nouvel opus de la franchise, Call of Duty: Black Ops – Cold War, fera ses débuts sous peu, qui se déroulera pendant la guerre froide. Ce titre aura une version pour les nouvelles consoles et coexistera avec le Battle Royale Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles de lui si vous consultez son dossier.

