La réunion des investisseurs de CD Projekt a révélé des détails sur l’intention d’achat des utilisateurs.

Récemment, CD Projekt, studio responsable du très attendu Cyberpunk 2077, a fait son habitude réunion trimestrielle des investisseurs, dans lequel ils ont détaillé certains des plans qu’ils ont avec leur lancement prévu à court terme. Nous avons appris que le jeu aura des bugs inestimables dans sa version finale et que nous connaîtrons l’actualité du multijoueur début 2021. Désormais, le studio polonais a détaillé ses prévisions de ventes, avec quelques notes intéressantes, comme nous l’avons vu dans GamingBolt.

CD Projekt estime que Cyberpunk 2077 se vendra plus numériquementPiotr Nielubowicz, CFO de CD Projekt, a indiqué qu’il prévoyait de vendre plus d’exemplaires de Cyberpunk 2077 au format numérique que physique. “D’après ce que nous voyons dans les sources de réservation, il y aura plus de ventes du côté numérique. Je ne sais pas jusqu’où nous irons, mais certainement plus loin qu’avec The Witcher. Plus de 50% des ventes ils devraient arriver par les différents canaux numériques », précise le responsable.

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre la réponse du public, bien que de la société nord-européenne, ils semblent avoir un solde légèrement supérieur en faveur du marché numérique; un fait qui est également un signe de la tendance de l’industrie.

Nous commencerons à dissiper les doutes dès 10 décembre, qui est la date à laquelle Cyberpunk 2077 arrivera dans les magasins du monde entier, à la fois numériques et physiques. Après plusieurs retards, le nouveau travail du studio chargé de Le sorceleur 3 apportera son monde ouvert sur PS4, Xbox One et PC. Nous avons pu y jouer pendant plusieurs heures et nous vous racontons nos impressions.

En savoir plus: Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');