2020 a été une année pas comme les autres, mais malgré tout le chaos, les différents studios de jeux vidéo ont réussi à mener à bien leurs grands projets au cours des 12 derniers mois. En raison de la pandémie, sortir dans les magasins et acheter des jeux physiques s’est avéré être une tâche extrêmement difficile, de sorte que les ventes numériques ont connu une augmentation massive.

Selon un rapport de GamesIndustry.biz, en 2020, l’industrie du jeu vidéo a généré un total de 175 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. Cependant, ce qui est intéressant, c’est que sur ce chiffre, les ventes numériques ont représenté 90%, c’est-à-dire qu’elles ont généré 158 milliards de dollars, tandis que les ventes physiques ont généré 15 mille dollars.

De plus, il a été signalé que le marché des consoles numériques gagnait de plus en plus en popularité parmi les joueurs. Apparemment, le secteur numérique domine 72% du marché, et avec l’arrivée de Xbox Series S et PlayStation 5 Digital Edition, il ne fait aucun doute que ce nombre augmentera encore plus avec le temps.

La source: GamesIndustry.biz

