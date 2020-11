Il semble que Nintendo Switch n’a pas l’intention d’arrêter de faire exploser des records sur les marchés mondiaux. Le NPD Group, société de conseil aux entreprises spécialisée dans l’analyse de marché et de tendances, a publié son étude sur les ventes de l’industrie du jeu vidéo au troisième trimestre 2020, et les données que nous pouvons en extraire sont franchement encourageantes, notamment en ce qui concerne Changer de vente.

La consommation entre juillet et septembre sur le marché américain s’est élevée à onze mille deux cent millions de dollars ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à la même période l’an dernier. Sur ce chiffre, dix mille quarante millions correspondent à des ventes de jeux vidéo. Ces avantages sont calculés en tenant compte des éditions physiques et numériques, des jeux mobiles, des dépenses sur les services d’abonnement, des accessoires et du matériel, bien que les ventes de jeux mobiles et d’abonnement se démarquent. Il est également frappant que les jeux physiques aient obtenu de meilleurs résultats qu’en 2019.

Les dépenses de consommation des États-Unis en matière de matériel de jeu vidéo, de contenu et d’ACC ont atteint un record de 11,2 G $, en hausse de 24% par rapport à YA. Nintendo Switch a vendu plus d’unités HW Q3 que n’importe quelle plate-forme depuis le NDS au troisième trimestre 2009. https://t.co/FFpKyQLTsi – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 11 novembre 2020

Mat Piscatella, un analyste du groupe, prédit un quatrième trimestre optimiste, en tenant compte des premières de PlayStation 5 et Xbox Series et de la situation de Switch, qui est l’une des consoles qui les plus rapides se sont vendues dans l’histoire américaine. À travers son compte Twitter, Piscatella a commenté le rapport NPD mettant en évidence les plates-formes et les jeux qui ont triomphé ces mois-ci, et couronne l’hybride Gran N comme la console qui s’est le plus vendue pendant cette période. depuis 2009. Ensuite, c’est aussi une plateforme Nintendo qui a établi le record, le légendaire ordinateur portable DS.

À ce rythme, et à l’approche de Noël, pensez-vous que les ventes de Switch se poursuivront à ce rythme? Pensez-vous qu’il atteint son maximum ou qu’il a encore du chemin à parcourir? Nous vous lisons dans les commentaires, n’oubliez pas d’être respectueux avec le reste des avis.

