La société reconnaît son influence sur les pertes de la division HD Games au cours du dernier trimestre.

Les ventes initiales de Marvel’s Avengers ont sous-performé et constituent le principal moteur des pertes enregistrées par la division HD Games de Square Enix au cours du dernier trimestre fiscal. C’est quelque chose dont beaucoup ont eu l’intuition, et que certains analystes ont affirmé, mais si nous le commentons maintenant d’une manière aussi directe, c’est pour une raison spécifique. Et est-ce propre Square Enix a reconnu le fait lors de sa dernière rencontre avec les investisseurs, qui s’est tenue début novembre.

Les ventes initiales des Avengers de Marvel étaient inférieures aux attentes Yosuke MatsudaTranscription de la réunion Il n’a été rendu public que ce matin, comme on peut le voir sur le portail financier Square Enix. Et, dedans, le président Yosuke Matsuda dit clairement: Marvel’s Avengers est responsable de cette perte enregistrée dans sa division HD Games au deuxième trimestre. “Le sous-segment des jeux HD a enregistré des pertes d’exploitation ventes initiales de Marvel’s Avengers étaient plus bas que prévu, et incapable d’amortir entièrement les coûts de développement de jeux. “

Tandis que la première du jeu semble avoir été loin de ce à quoi ils s’attendaient à Square Enix, la société n’abandonne pas, et espère enregistrer les résultats dans les périodes à venir avec l’arrivée de nouveaux contenus, quelque chose de clé dans les jeux en tant que service: «Au second semestre de l’exercice, nous prévoyons compenser la lenteur des ventes initiales en offrant un contenu supplémentaire complet qui augmente les ventes. “

Avant cette rencontre, Square Enix avait déjà annoncé le report de la version nouvelle génération de Marvel’s Avengers. Cependant, plus récemment, la date de la première de Kate Bishop dans le jeu a été précisée, un personnage qui sera disponible en 2021. Nous verrons si la société parvient à renverser la situation face à clôturer l’exercice le 31 mars 2021. D’ici là, si vous voulez savoir ce que cette aventure nous a semblé, ne manquez pas l’analyse de Marvel’s Avengers.

