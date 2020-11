Hier encore, nous avons fait écho au record que la Nintendo Switch a pulvérisé au dernier trimestre aux États-Unis. Aujourd’hui, le NPD Group a publié un nouveau rapport, cette fois faisant référence aux ventes du mois d’octobre sur le même territoire. La cloche est revenue pour lui donner la plate-forme hybride: les ventes de Switch au cours de cette période sont les plus élevées depuis 2008.

La croissance par rapport à octobre 2019 a été de 136%, soit plus du double, avec des chiffres atteignant 735000 unités vendues compte tenu à la fois du modèle d’origine et de ses versions Lite. Cela en fait la deuxième console de jeu la plus vendue en octobre, seulement dépassée par la Wii, qui en 2008 a réussi à vendre 807 000 unités. De plus, l’exploit ne s’arrête pas là. Changer les ventes le mois dernier l’ont fait la plateforme la plus vendue depuis 23 mois consécutifs, la plus longue séquence depuis que le groupe NPD a étudié les records de ventes.

«Doug Bowser, président de Nintendo of AmericaNintendo Switch et Nintendo Switch Lite continuent d’offrir une expérience de jeu unique, qu’elle soit de bureau ou de poche, permettant aux acheteurs de vacances de choisir le système de jeu qui convient le mieux à leur style de vie. Voir la croissance des ventes aussi encourageante que celle-ci [repetimos: 136% de aumento, más del doble respecto a 2019] au quatrième octobre de la vie de Nintendo Switch, cela confirme que notre système a encore de nombreuses années à venir et de nombreux jeux à venir. »

Jusqu’à présent, Nintendo Switch a vendu plus de 22,5 millions d’unités aux États-Unis et plus de 68 millions dans le monde.

