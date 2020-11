Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La franchise BloodRayne est née en 2002 par Terminal Reality et Majesco. La série a eu un succès modéré, ce qui a rendu possible le développement d’une suite. Les titres classiques peuvent être lus sur diverses consoles des générations passées et sur PC.

Au cas où vous ne le sauriez pas, ses versions pour ordinateurs ont été sévèrement critiquées à l’époque, car elles souffraient de problèmes techniques. Ces versions originales peuvent encore être achetées sur Steam et GOG, mais il y aura bientôt des versions améliorées notamment pour PC.

Ziggurat Interactive a annoncé aujourd’hui BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut, des jeux qui ajouteront de nombreuses améliorations, vous permettant de profiter des deux versions avec des optimisations pour les équipements modernes.

Les titres BloodRayne recevront des améliorations sur PC

Nous avons de bonnes nouvelles pour vous si vous avez déjà les versions originales des titres sur PC. Ziggurat Interactive permettra aux propriétaires de jeux d’obtenir BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut sans frais supplémentaires, que ce soit sur Steam ou GOG.

Les deux versions optimisées seront disponibles le 20 novembre. Grâce aux améliorations, les fans peuvent profiter des titres jusqu’à 4K, avec un rendu et des cinématiques améliorés.

Comme si cela ne suffisait pas, la prise en charge des contrôles modernes et de nouvelles options de localisation sera ajoutée. Pour cette raison, le premier versement aura des voix et une interface en espagnol et dans d’autres langues.

De son côté, BloodRayne 2: Terminal Cut aura des sous-titres et une interface en espagnol. Les deux jeux arriveront entièrement optimisés pour Windows 10. Les jeux auront également une meilleure apparence, car leurs systèmes d’éclairage, de reflets et d’ombres ont été optimisés. Voici une bande-annonce de l’annonce:

Le développeur a confirmé que des ajustements avaient été apportés au moteur de jeu pour prendre en charge les textures originales non compressées. Wade Rosen, président de Ziggurat Interactive, a déclaré avoir reçu une réponse positive en annonçant qu’ils travailleraient avec la franchise.

“Les fans se sont demandé quelle est la suite de la série, et maintenant nous sommes ravis de montrer l’excellent travail que Terminal Reality a fait sur les 2 premiers titres”, a commenté le manager. Les titres vous mettent dans le rôle de BloodRayne, un assassin qui travaille pour une organisation secrète. Votre mission est d’enquêter et d’arrêter un homme qui recherche de puissantes reliques, ainsi que le pouvoir de créatures mystérieuses.

BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut sortiront sur PC le 20 novembre. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur la franchise.

