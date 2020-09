© WayForward

Mise à jour (sam.12 septembre 2020 11:00 BST): Les précommandes sont maintenant ouvertes pour les Limited Run Games Shantae ligne.

Vous pouvez obtenir un Mega Bundle comprenant tout pour 388 $, le jeu Game Boy Color, une édition collector, le Shantae original sur Switch, Shantae: la vengeance de Risky et beaucoup plus. Rendez-vous sur le site Web de LRG pour pré-commander maintenant.

Shantae: Héros demi-génie reçoit également une réimpression (par XSEED), et il existe également divers autres goodies, comme une housse.

Enfin, nos amis de XSEED réimpriment Half-Genie Hero en raison de la demande. Nous vendrons Shantae: Half-Genie Hero sur PS4 et Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition via notre ligne de distribution en leur nom lors de notre précommande! https://t.co/9dyj7q0tSB pic.twitter.com/4t4RLoCVY4— Limited Run Games (@LimitedRunGames) 10 septembre 2020

Et une collection Shantae ne serait pas complète sans une housse personnalisée pour contenir les cinq jeux! pic.twitter.com/5EEMR1sy51 – Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 10 septembre 2020

Article original (jeu.3 sept. 2020 04:30 BST): Il y a quelque temps, lors de l’événement de remplacement Limited Run Games E3, la société a annoncé l’original Shantae jeu avec Shantae: la vengeance de Risky recevrait des versions physiques.

Shantae sera réédité sur Game Boy Color et reçoit également une version Nintendo Switch, tandis que Risky’s Revenge va directement sur la plate-forme hybride.

La semaine prochaine, le 11 septembre, ces trois jeux seront disponibles en pré-commande. Il y aura des collectionneurs et des éditions standard disponibles. Bien sûr, les versions les plus chères et les plus chères sont accompagnées de nombreux avantages supplémentaires. Voici un aperçu:

© LRG© LRG© LRG

Plus tôt ce matin, nous avons annoncé les dates de sortie de Shantae sur GBC, Shantae sur Switch et Shantae: Risky’s Revenge sur Switch. Les trois jeux seront disponibles en éditions Standard ou Collector dans le cadre d’une pré-commande ouverte de quatre semaines, à partir de 10 h HE le vendredi 11 septembre! https://t.co/CMYQDqdd6x – Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 2 septembre 2020

Allez-vous ajouter l’une de ces versions physiques à votre propre collection de jeux vidéo? Laissez un commentaire ci-dessous.