Le premier projet d’Embark Studios entre en production et ils annoncent un deuxième développement supplémentaire.

Il y a à peine deux ans Patrick Söderlund et d’autres vétérans d’EA DICE quittaient le studio de la série Battlefield pour fonder leur propre société, Embark Studios. Et, après deux ans de leur nouveau voyage, nous apercevons enfin leur destination. À travers les réseaux, le compte officiel Embark nous offre un aperçu de votre premier projet, un nouveau jeu d’action de guerre aux accents futuristes, dans le plus pur style de ce qu’ils font de mieux ces créateurs.

Chez Embark Studios, il y a déjà environ 200 employésIl est à noter que ce ce n’est pas la première nouvelle à ce sujet De ce projet. En février 2019, Embark nous a informé du début de son développement, montrant les premières images conceptuelles du projet ainsi que quelques détails. Par exemple, nous savons que ce sera un titre coopératif gratuit, et les premiers tests techniques de l’étude ont parlé d’environnements à grande échelle avec un climat et un éclairage dynamiques. Mais une image vaut mille mots, et cette vidéo nous montre l’état actuel du projet:

Dessins de personnages du deuxième projet du studio

C’est un bref échantillon de un snack de ce projet, entré dans la phase de production au printemps, mais ce n’est pas la seule chose qu’ils ont entre les mains ces vétérans de Battlefield. À travers la page d’étude, Embark confirme qu’ils travaillent sur le développement d’un deuxième jeu. Un jeu de tir en équipe PvP, décrit comme suit:

Le studio travaille sur un deuxième projet, un jeu de tir en équipe PvP“Son concept s’appuie fortement sur le gameplay en équipe et met l’accent sur dynamisme, physicalité et destruction“Parallèlement à cela, l’étude montre que premiers dessins d’art pour les personnages de ce deuxième jeu, disponible avec la vidéo précédente. Malgré ces informations, on ignore encore beaucoup de choses sur les projets d’Embark, à commencer par le nom même de ces jeux. Ne parlons plus de sa date de sortie prévue.

Mais, avec la confirmation que le premier de ses jeux est déjà en production, il est fort possible que nous ayons des nouvelles l’année prochaine. D’ici là, nous vous invitons à revoir la liste des tireurs les plus populaires du moment. Et n’hésitez pas à consulter notre analyse de PlayStation 5, ainsi que l’analyse de Xbox Series X et S.

