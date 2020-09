Velan Studios a été fondé en 2016 par les frères Bala, qui ont également fondé Vicarious Visions.

Aujourd’hui, lors de la spéciale Nintendo Direct pour le 35e anniversaire de Super Mario, l’une des annonces qui a le plus attiré l’attention a été Mario Kart Live: Home Circuit, un produit qui combine le plaisir classique de la série Mario Kart avec un véhicule radiocommandé et la réalité augmentée . Comme il a été appris dans la même présentation, c’est l’équipe indépendante de Studios Velan qui collabore avec Nintendo dans la conception de ce projet révolutionnaire et il existe de nombreuses raisons pour que la société japonaise fasse confiance au développeur situé à Troy, New York.

Bien que Velan Studios Il n’a que 4 ans depuis sa fondation, c’est une équipe qui connaît le entreprise de jouets combinée avec des jeux vidéo, car ses fondateurs ont travaillé sur deux des séries les plus réussies de l’industrie dans leur domaine: Guitar Hero et Skylanders.

Karthik Bala et Guha Bala À respectivement 15 et 14 ans, ils ont fondé le studio Vicarious Visions dans le sous-sol de leurs parents, une entreprise dans laquelle ils sont restés plus de 25 ans travaillant sur plus de 100 jeux vidéo. Avec cette trajectoire, c’était en 2016 lorsque les frères Bala ont décidé de quitter le développeur qu’ils ont fondé et de créer une nouvelle entreprise dans le but de explorez de nouvelles expériences de jeu.

Les frères Bala ne sont pas les seuls vétérans du jeu de jouets impliqués dans cette étude. En 2017, il a été annoncé que Velan Studios avait levé un investissement de 7 millions de dollars pour ses projets expérimentaux et les frères Charles Huang et Kai Huang, fondateurs de l’extinction Octane rouge (Guitar Hero), rejoint en tant que partenaires.

Guha Bala et Karthik Bala, fondateurs de Velan Studios

Explorer les limites du jeu avec les nouvelles technologies et les nouveaux modèles de jeu est ce qui nous motive.Karthik Bala, PDG de Velan Studios« La mission de Velan Studios est d’essayer de trouver nouveaux modes de jeu et nouvelles formes de divertissement. Nous réunissons les développeurs de jeux Triple-A pour faire quelque chose de très créatif, pas des versions légèrement meilleures de quelque chose », a déclaré Guha Bala dans une interview avec Venture Beat l’année dernière dans le cadre d’un accord avec le studio. Arts électroniques pour publier le premier jeu original du studio. Bien que ces déclarations se réfèrent au produit qu’EA publiera, elles ne sont pas loin de la vision derrière le nouveau révolutionnaire Mario Kart avec réalité augmentée.

« Explorer les limites du jeu avec les nouvelles technologies et les nouveaux modèles de jeu est ce qui nous motive. Notre plan a toujours été simple: bâtir une équipe incroyable, trouver la magie dans quelque chose de nouveau qui passionnait l’équipe et ensuite permettre son succès », a commenté Karthik Bala, directeur exécutif de l’étude, des mots qui ont également émergé dans le cadre de l’annonce de l’accord avec EA, mais qui de la même manière, coïncident avec l’innovation qui est recherchée avec le nouveau jeu Mario Kart .

Le studio des frères Bala est-il sur le point de connaître le succès remporté sur Vicarous Visions avec Guitar Hero et Skylanders? Nous ne savons pas encore et aussi nous ne savons pas sur quel jeu ils travaillent avec Electronic Arts ou en quoi consiste le projet. Ce qui est un fait, c’est que la proposition d’amener la série Mario Kart sur le territoire de la réalité augmentée continuera à donner de quoi parler et en savoir un peu plus sur l’équipe qui collabore avec Nintendo dans la conception du jeu peut aider à comprendre que la société japonaise prend les choses très au sérieux lorsqu’elle explore de nouvelles façons de jouer.

En savoir plus: Mario Kart Live.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["conducción","arcade"]).setTargeting("game", ["mario-kart-live-home-circuit"]).setTargeting("url_sha1", "d680f3af4fa83a14eb16e3ff35f7afb6b0a3edc2");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');