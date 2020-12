Le producteur Michael Gamble dit qu’il reste encore plusieurs signatures à annoncer.

Un nouveau jeu Mass Effect est en route, et son développement mettra en vedette des noms importants de la trilogie originale. Le premier ne surprendra plus personne, car BioWare a profité du dernier N7 Day pour annoncer le développement d’un nouveau Mass Effect. Mais la deuxième chose, après avoir appris que Casey Hudson et Mark Darrah quittent l’étude, est une nouvelle pleine d’espoir. Et, comme l’a confirmé le producteur Michael Gamble sur les réseaux sociaux, le développement de cette aventure aura plusieurs développeurs chevronnés par Mass Effect.

Partagé par le magazine Game Informer, le célèbre producteur BioWare a confirmé certains grands noms qui travaillera sur le nouveau Mass EffectDerek Watts, Brenon Holmes, Parrish Ley et Dusty Everman. Le premier d’entre eux, Watts, était le directeur artistique de la trilogie originale, ainsi que Knights of the Old Republic. Pour sa part, Brenon Holmes avait fait programmation et conception dans les jeux BioWare depuis l’époque de Baldur’s Gate II.

Il y a quelques autres noms que nous n’allons pas encore annoncer Michael GambleEnsuite, nous avons Parrish Ley, directeur cinématographique de la trilogie originale Mass Effect, et responsable de nombreux “moments incroyables” de cette saga, selon Gamble. Et pour couronner le tout, Dusty Everman, concepteur de niveau de la trilogie originale, chargée de façonner l’intérieur de la première Normandie, entre autres tâches. Ce sont des noms de vétérans qui reviennent chez BioWare pour travailler sur le nouveau Mass Effect, oui. Mais le plus important est que, comme Gamble le mentionne lui-même en réponse au médium susmentionné: “Il y a quelques [nombres] plus nous n’allons pas encore annoncer. “

Ce Cela ne veut pas dire que nous devrons attendre son à connaître des nouvelles de ce projet, dont seul un premier teaser cinématographique a été montré, bien que cela n’ait pas empêché l’excitation des fans de la saga. En attendant les nouvelles, nous vous invitons à revoir le précédent opus avec notre analyse de Mass Effect Andromeda, et n’hésitez pas à jeter un œil à notre chronique des Game Awards 2020 pour consulter toutes les annonces du gala.

En savoir plus: Mass Effect, Mass Effect (2021), Bioware et Electronic Arts.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');