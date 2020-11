Le leader de la Xbox regrette l’absence de Halo Infinite, mais ne le voit pas comme un facteur déterminant pour les ventes.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont maintenant disponibles. La nouvelle génération de Microsoft arrive dans les magasins sans ce jeu appelé à être le produit phare de ses consoles: Halo Infinite. Une absence qui Phil Spencer regrette, pour ce que Halo signifie pour la marque, même si le leader de la Xbox ne croit pas que l’absence de jeux de lancement exclusifs sera décisif pour le succès de votre plateforme. Dans une interview pour ShackNews, Spencer déclare ce qui suit sur le sujet:

“Je voulais Halo Infinite; il n’y avait aucun doute à ce sujet, et nous pensions que cela aurait été un moment spécial car la dernière fois que nous avons posté un Halo et une console en même temps, c’était avec la Xbox d’origine “, commente Spencer, avant d’ajouter que” la santé de l’équipe doit passer en premier, puis la qualité du jeu “, par rapport à son retard jusqu’en 2021. En cela, l’exécutif considère que, compte tenu de la forte demande actuelle de changement de génération, ventes initiales Xbox Series X et S dépendront uniquement de combien de consoles ils parviennent à fabriquer et distribuer à ses débuts.

“Les ventes vont être dictées par l’offre ce Noël. Je sais qu’il y aura des médias qui voudront comparer le catalogue de lancement Xbox avec la PS5. Mais, si les deux sont complètement épuisés, Je ne suis pas sûr que le catalogue de versions ait eu beaucoup d’impact rien de plus que la note d’une analyse. Cela ne dictera pas quoi ou combien de consoles nous vendons. La chose numéro 1 qui va dicter le nombre de consoles que nous vendons n’est pas la concurrence, et ce n’est pas Halo ou le catalogue initial. Ça va être combien d’unités pouvons-nous fabriquer“.

Lancer Halo aux côtés d’une Xbox était plus une affaire de marque qu’une chose déterminante – Phil SpencerCes déclarations sont très similaires à celles faites par Spencer il y a quelques semaines, où il prévoyait une pénurie d’unités pour Noël, en raison de la forte demande de consoles. “Nos réservations ils se sont vendus en quelques heuresEt la même chose est arrivée à la concurrence », a déclaré Spencer à ShackNews.« Il y a une énorme demande de consoles en ce moment, et nous allons tous les deux en fabriquer autant que possible. Je pense donc à la possibilité de lancer Halo Infinite aux côtés d’une Xbox c’était plus une affaire de marque, et un moment d’émotion pour nous, ce quelque chose de décisif pour le lancement “.

“En fait, vous pourriez affirmer que Noël 2021 sera probablement plus important au niveau du catalogue, puisque, d’un point de vue concurrentiel, les deux consoles, cognent sur le bois, ils auront suffisamment d’approvisionnement, alors [las ventas] sera limité par la demande plutôt que par l’offre l’année prochaine. “Si votre nouvelle Xbox n’est pas encore arrivée, ou si vous prévoyez d’en obtenir une plus tard, dans 3DJuegos vous pouvez consulter notre analyse complète des Xbox Series X et S pour entrer Et dans cet article, nous passons en revue le catalogue de lancement de la nouvelle Xbox.

Plus d’informations sur: Xbox Series X, Xbox Series S, Phil Spencer, Halo Infinite et Next Gen.

