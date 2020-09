Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que l’attente des annonces liées à la nouvelle génération de Xbox en valait la peine, car la Xbox Series X et la Xbox Series S émergent comme d’excellentes options pour la saison des vacances de cette année et que les utilisateurs auront le catalogue disponible à partir de Game Pass et d’une première vague de titres de nouvelle génération, vous pourrez également profiter de votre expérience de jeu avec la technologie et les normes Dolby.

Grâce à une publication sur son site officiel, Dolby a annoncé que la Xbox Series X et la Xbox Series S prendront en charge sa technologie Dolby Atmos dès le lancement et recevront par la suite tout le nécessaire pour déployer Dolby Vision, son nouveau standard en matière visuelle. Selon les informations, à partir du 10 novembre, date de lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, les deux consoles bénéficieront du support Dolby Atmos afin que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti de leurs systèmes audio pour vivre une plus grande expérience. immersif.

Présentation du prochain niveau de jeu.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont les premières consoles à offrir des jeux en Dolby Vision® (bientôt disponible) et Dolby Atmos® (disponible au lancement) .⁣⁣

Cependant, à ce support s’ajoutera celui de Dolby Vision en 2021, un standard HDR qui cherche à rivaliser dans le secteur et qui offre un affichage d’un plus grand nombre de couleurs et une augmentation de leur intensité, répondant aux exigences les plus exigeantes qui puissent être présent dans la combinaison de la télévision et de la console. De plus, Dolby Vision promet une profondeur de noir jusqu’à 10 fois supérieure et une profondeur de couleur de 12 bits.

Grâce au support Dolby Atmos et Dolby Vision, la Xbox Series S et la Xbox Series X seront les premières consoles à avoir une telle compatibilité afin de fournir à l’utilisateur la meilleure expérience de jeu en termes audiovisuels.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la Xbox Series S, tandis qu’ici vous trouverez tout ce qui concerne la Xbox Series X, la console la plus puissante au monde.

