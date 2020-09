Par Rodolfo León

11.09.2020 à 16h29

Microsoft a été le premier à oser franchir le pas et dévoiler la date de lancement et les prix de ses consoles nouvelle génération: Xbox Series X et Series S. Les annonces liées à ces nouveaux matériels ne s’arrêtent pas, et maintenant c’était Dolby qui en a révélé des aspects très intéressants.

La société a révélé que les deux Dolby Vision et Atmos sera disponible sur les deux consoles Microsoft, ce qui en fait les premiers à avoir ce type de système. Ensuite, nous expliquons en quoi chacun consiste.

Dolby Vision est une technologie d’affichage innovante, qui fournit des images avec un contraste amélioré, une plus grande profondeur des couleurs et une luminosité plus forte. Ce système arrivera l’année prochaine au Série X.

Tandis que Dolby Atmos est lié au son, la grande contribution de ce système est qu’il fournit à l’audio une capacité spatiale, c’est-à-dire que vous pouvez identifier d’où vient un certain bruit dans le jeu, ainsi que ressentir la distance entre votre personnage et le son. Cette technologie sera disponible dès le début dans le Xbox Series X et S.

La source: Dolby

