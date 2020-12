L'ESport génère plus de 35 millions d'euros par an en Espagne, selon les données de l'AEVI

L’industrie du sport électronique employait environ 600 personnes en Espagne, en 2019.

L’esport est l’un des secteurs du divertissement numérique à la croissance la plus rapide au monde au cours de la dernière décennie. Et en Espagne, ils représentent 35 millions d’euros de revenus pour l’industrie, selon un rapport récent publié par l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI), en avant-première du «Livre blanc eSports» qui sera publié en 2021. Un rapport créé pour faire connaître la dimension de ce phénomène dans notre pays.

L’e-sport emploie 600 professionnels en EspagneDans un communiqué de presse, AEVI parle de grande croissance que l’eSport a connu en Espagne ces dernières années, “avec une audience de millions de téléspectateurs et une professionnalisation croissante”, disent-ils. Qu’est-ce que cela signifie en termes de chiffres? Eh bien, selon le rapport, les eSports ont généré 35 millions d’euros en 2019 en Espagne, dont l’essentiel des revenus provient de la publicité et du parrainage.

L’AEVI estime que le secteur eSport emploie environ 600 personnes en Espagne, qui comprend environ 250 joueurs de jeux vidéo professionnels. Des données qui doubler les estimations de 2018, où il y avait environ 300 travailleurs au total, et qui montrent la croissance exponentielle de ce secteur. Bien sûr, il est important de préparer l’industrie à cela professionnalisation croissante dans un secteur aussi jeune que celui-ci.

L’Espagne se classe 12e en termes d’audience mondiale“La perspective est que l’emploi dans ce secteur a une croissance soutenue, offrir des opportunités d’emploi de plus en plus de professionnels », déclare José María Moreno, PDG d’AEVI, qui souligne l’importance de l’eSport pour promouvoir une« augmentation de développeurs, commerce et événements qui hébergent des eSports sur le territoire national “. En ce qui concerne les données d’audience, on estime qu’en Espagne il y a 2,9 millions d’abonnés des eSports. Cela nous place au 12e rang mondial de l’audience des eSports dans le monde “alors qu’il est le trentième en population”, souligne AEVI.

De même, l’eSport en Espagne présente 36% d’audience féminine, qui est le pourcentage le plus élevé de toute l’Europe. Des données qui reflètent que, bien que les revenus d’eSports en Espagne ne figurent pas parmi les premières au monde, la pénétration de ces compétitions parmi le public “il est supérieur à celui de la majorité des pays voisins”. Un rapport qui vient quelques jours après avoir appris que le gouvernement espagnol avait approuvé une aide d’un montant d’un million d’euros pour l’industrie.

