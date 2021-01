L’aventure a fait ses débuts sur PC et Switch l’été dernier, et sur PS4 début décembre.

L’été à Mara a dû attendre un peu plus longtemps que prévu, mais enfin, les utilisateurs de Nintendo Switch et de PC ont pu profiter de cette joyeuse aventure de Étude d’espagnol Chibig, qui en 2019 a été l’un des plus gros succès de financement sur Kickstarter dans l’industrie nationale. Mais ils ne se sont pas contentés de cela, et avec l’aide de PlayStation Talents, Summer in Mara a atterri sur les consoles Sony avec une version PS4 sortie en décembre.

Et compte tenu de ce que nous avons vu, il semble que Chibig a plutôt bien réussi dans les différentes versions du jeu. À travers Twitter, l’étude valencienne confirme que Summer in Mara a vendu 100000 exemplaires en 2020, entre ses différentes plateformes. “Merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci pour votre patience. Et merci d’avoir rendu possible l’été à Mara cette année », mentionne Chibig dans un message adressé à ses fans.

De gros chiffres pour un projet indépendant créé avec soin par une petite équipe, et dans sa première année de vente. Nous vous rappelons que Summer in Mara est disponible dès maintenant avec des réductions 40% et 45% sur Steam et sur l’eShop Nintendo Switch, respectivement, pour ceux qui souhaitent l’obtenir. Mais si vous voulez vous plonger dans tout ce que propose cette aventure, quoi de mieux que de visiter notre analyse de l’été à Mara.

En savoir plus: Été à Mara, Chibig, Espagne et Ventas.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');