Présentation de «Immortals: Fenyx Rising»

par Liam Doolan il y a 2 heures

Le nom du prochain jeu d’action-aventure en monde ouvert d’Ubisoft – anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres – peut avoir été révélé plus tôt que prévu.

Selon une découverte au sein du Taiwan Digital Game Rating Committee (par Gematsu), le comité a récemment classé « Immortels: Fenyx Rising« pour Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC et on pense que c’est le nouveau titre de Gods & Monsters.

Immortals d’Ubisoft: Fenyx Rising évalué à Taïwan, probablement nouveau nom pour Gods & Monsters https://t.co/nN2WBIPAi9 pic.twitter.com/29YWFVML97— Gematsu (@gematsucom) 31 août 2020

Voici la note de la version Switch

Si cela finit par être le nom, nous nous attendons à en savoir plus sur le jeu lors de la prochaine diffusion d’Ubisoft Forward en septembre. Selon les pages de la boutique d’Ubisoft, ce titre serait apparemment lancé en 2020 – les doigts croisés.

Que pensez-vous de ce nom par rapport à Gods & Monsters? Avez-vous hâte de voir ce jeu? Dites-nous ci-dessous.

[source gamerating.org.tw, via gematsu.com]

