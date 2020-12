Les créateurs d’Inazuma Eleven et Ni No Kuni ont connu une année 2020 difficile, quelles que soient les circonstances.

L’actuel 2020 n’est pas facile Pour aucune personne. Mais au-delà de ces problèmes qui nous concernent tous, en Niveau 5 Ils ont eu une année assez difficile en termes de développement. Surtout par rapport à ce nouvel Inazuma Eleven qui était initialement daté de 2018 et qui a souffert de nombreux problèmes de développement reconnus par l’étude. Nous avons également appris en octobre dernier que l’entreprise avait fermé ses bureaux en Amérique du Nord, sans fournir les raisons précises de cette décision.

Il y a de nombreux domaines où nous devons faire mieux Akihiro HinoBref, cela n’a pas été une année facile pour le développeur japonais, et pour 2021, Akihiro Hino promet de faire beaucoup mieux qu’au cours de cette dernière année, comme il le commente dans des déclarations à 4Gamer: «En 2021, j’aimerais que nous nous concentrions sur la création de bons jeux, et avec cet objectif à l’esprit, coopérons avec production d’anime et d’autres moyens », mentionne le président de Level-5, avant d’ajouter que« Cette année [2020] En particulier, il y a eu beaucoup de choses à évaluer en termes de qualité de nos jeux, de des sujets comme les retards jusqu’aux bogues“.

Inazuma Eleven Ares, avant de reprendre son développement

Nous avons de nouveaux jeux inopinés en développement Akihiro Hino“Il existe de nombreux domaines où nous devons faire mieux“Hino commente sans détour.” Je voudrais donc que nous retroussions nos manches et que nous concentrions nos efforts. “En cela, le responsable de l’étude confirme que” nous avons nouveaux jeux inopinés en développement, et bien que je ne puisse pas fournir plus de détails, les choses progressent bien, alors restez à l’écoute. “Pour le moment, on ne sait pas si ces nouveaux jeux de niveau 5 Ils font partie de l’une de ses sagas connues, ou s’il s’agira de nouvelles adresses IP.

Ce que nous savons, c’est que le studio se concentre sur le développement de la Yo-Kai Academy Y, ainsi que sur de nouvelles aventures comme celle de Megaton Musashi qui fera ses débuts au Japon l’été prochain. De même, Level-5 travaille également sur un nouveau Ni No Kuni, bien qu’il s’agisse d’un projet à long terme, et l’étude indiquait en avril que le nouveau Inazuma Eleven arrivera “probablement” en 2021, après avoir redémarré son développement. totalement. Nous verrons ce que cette entreprise nous surprendra au cours des 12 prochains mois.

