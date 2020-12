Les joueurs ayant des problèmes de vision pourront suivre l’événement avec cette option.

Ces derniers temps, le industrie du jeu vidéo tient beaucoup plus compte du fait qu’il existe des joueurs de toutes sortes. La accessibilité C’est un problème qui prend de l’ampleur et qui doit être célébré, car tous les utilisateurs devraient profiter des jeux, quelle que soit leur condition physique ou mentale. Maintenant, nous avons de bonnes nouvelles pour le gala de Les Game Awards 2020.

Comme vous le savez, jeudi prochain 10 décembre Cet événement aura lieu, dans lequel le meilleurs jeux de 2020, et nous saurons enfin ce qu’est le GOTY 2020. Votre plus responsable, Geoff Keighley, a annoncé sur son compte Twitter officiel que l’événement comportera audio descriptif, une fonctionnalité dont les joueurs bénéficieront avec problèmes de vue.

Pour profiter de cette fonctionnalité, les joueurs devront regarder l’événement depuis Jeux YouTube et sélectionnez le mode spécial du streaming à activer. L’audio descriptif, pour quiconque ne sait pas, est un narration qui donne des informations sur ce qui se passe, sur les éléments visuels clés, afin que les spectateurs ayant des problèmes de vision comprendre tout ce qui se passe.

Heureusement, les entreprises prennent à chaque fois plus sérieusement aspects d’accessibilité. Par exemple, Microsoft sur Xbox Series X et S et Sony sur PlayStation 5 ont ajouté quelques fonctionnalités d’accessibilité supplémentaires. Quant au gala des Game Awards, il se tiendra pas de public, avec une diffusion simultanée de Los Angeles, Londres et Tokyo.

En savoir plus sur: Game Awards, Game Awards 2020, Geoff Keighley et Accessibility.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');