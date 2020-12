Il est déjà ici! L’événement des fêtes d’Overwatch est arrivé! Au cours des prochaines semaines, l’esprit des Fêtes arrive à Hero-Shooter d’Activision Blizzard avec tout ce que cela signifie. À partir d’aujourd’hui, 15 décembre, jusqu’au 5 janvier, vous pouvez obtenir à la fois les produits cosmétiques des éditions précédentes de cet événement, ainsi que les nouveaux de cette année et il y a des aspects plutôt sympas.

Noël arrive à Overwatch pour rester jusqu’au 5 janvier

A cette occasion, les honorés aux aspects légendaires ont été Mei, Zenyatta, Doomfist, Moirea, Torbjörn et Reinhardt avec des aspects assez cool, en particulier le robot moine qui ne lui ressemble littéralement pas du tout. Comme toujours, lorsque nous montons de niveau et gagnons des jeux en mode arcade, nous recevrons des boîtes à butin pouvant contenir les produits cosmétiques que nous voulons (ou non). En remportant neuf matchs chaque semaine (quel que soit le mode auquel nous jouons), nous recevrons également des skins épiques pour Junkrat, Ana et Roadhog.

Aussi pour cet événement une nouvelle escarmouche a été créée où grâce à un nouveau mécanisme nous pouvons geler les ennemis. Et bien sûr, les combats de boules de neige de Mei et la chasse au Yeti reviennent comme chaque année. Alors maintenant, vous savez comment obtenir ces looks sympas pour les montrer devant vos amis et les débloquer quand Overwatch 2 sort.

