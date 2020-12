Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous l’avons informé il y a 1 jour, Fortnite a dit au revoir à la saison 4 du chapitre avec son événement traditionnel de fin de saison. Cette fois, il a présenté une bataille incroyable entre les personnages Fortnite et les super-héros Marvel contre Galactus, le Planet Eater. Epic Games est connu pour attirer beaucoup d’attention avec ce type d’événements limités à Fortnite et cette fois, il n’a pas fait exception, car la société a révélé qu’elle avait à nouveau battu son record d’audience.

Dans l’après-midi du 1er décembre, l’une des batailles les plus titanesques a eu lieu sur l’île de Fortnite, qui était sur le point de disparaître en raison de la menace de Galactus de voler Zero Point. Les fans voulaient vraiment savoir ce qui se passerait à la fin de la saison et encore une fois, ils étaient chargés de briser les niveaux d’audience.

Selon les informations officielles d’Epic Games, l’événement Fortnite Chapter 2 Season 4 a été le plus regardé simultanément par les joueurs du monde entier, car environ 15,3 millions de joueurs se sont réunis dans le jeu en même temps. conditions météorologiques.

Pour mettre les choses en contexte, nous vous informons que l’événement le plus regardé avant Galactus a été le concert de Travis Scott, qui a enregistré la participation de 12,3 millions de joueurs simultanés. Cet événement a également rencontré un franc succès sur les plateformes vidéo, puisque plus de 3,4 millions de téléspectateurs ont rejoint l’action et ont suivi de près ce qui se passait en temps réel.

Dans le cas où vous l’avez manqué: c’est à quel point l’événement Galactus a été rapide.

Nous l’avons vaincu! Un record de 15,3 millions de joueurs simultanés ont uni leurs forces lors de notre plus grand événement pour combattre Galactus lors de l’événement en jeu d’aujourd’hui, tandis que plus de 3,4 millions ont applaudi et regardé sur @YouTubeGaming et @Twitch! pic.twitter.com/IAcNpcPKEw – Fortnite (@FortniteGame) 2 décembre 2020

Twitch a eu quelques problèmes en raison du grand nombre d’utilisateurs simultanés

Heureusement, Epic Games n’a eu aucun problème avec ses serveurs, mais Twitch n’a pas subi la même chance, car il a connu de brefs problèmes mineurs liés à son fonctionnement en général. La société n’a pas mentionné la cause, mais il est supposé qu’il s’agissait de Fortnite, car les inconvénients ont été enregistrés en même temps que l’événement.

«En ce moment, nous étudions un problème qui cause de multiples problèmes. Certains de ces problèmes incluent, mais sans s’y limiter, la connexion, le chargement du site, les notifications et alertes, les détails manquants dans le flux et les éléments du site manquants », a commenté Twitch sur Twitter.

Après une heure, la société a signalé qu’elle avait déjà résolu ces problèmes, mais a averti les créateurs de contenu qui diffusaient l’événement Fortnite de faire attention aux éventuelles allégations DMCA, car la chanson a été entendue dans le cadre de l’événement Galactus. Feu démoniaque d’AC / DC.

📢 Si vous avez diffusé l’événement Fortnite Nexus War et que vous souhaitez être prudent quant au risque DMCA lié à la musique dans cet événement, envisagez d’exporter / télécharger puis de supprimer toute VOD ou clips associés. Veuillez consulter notre FAQ pour toute question supplémentaire sur le DMCA: https://t.co/tGiEMOsvHa – Support Twitch (@TwitchSupport) 1 décembre 2020

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

