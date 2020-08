Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tout indique que la saison des vacances de cette année verra les débuts de la PlayStation 5, ainsi que de la Xbox Series X, mais contrairement à d’autres occasions, ce qui est compréhensible en raison de l’émergence de la pandémie en 2020, les entreprises responsables des deux consoles ne le seront pas. Ils ont organisé leurs grands événements de présentation où ils annoncent la date de lancement et le prix. Bien qu’il ait été dit qu’en août, cela se produirait dans le cas de PlayStation, ce n’était pas le cas, et de nouvelles rumeurs indiquent maintenant les semaines suivantes.

Quelques mois après les débuts de la PS5 et toujours sans date de sortie définie, l’attente autour de l’événement que Sony révèle enfin les détails sur les débuts, le prix et pratiquement tout ce qui accompagnera la nouvelle expérience PlayStation au début, est au top et les fans attendent juste l’annonce pour la rendre officielle. Eh bien, cela donne évidemment lieu à une série de rumeurs et cette fois, les informations proviennent de Dusk Golem, un initié qui a gagné en notoriété pour ses révélations sur les projets de Capcom concernant Resident Evil.

Premières images de la PlayStation 5

Selon les informations de cet initié, qui en a profité pour partager quelques détails sur Resident Evil 8: Village, le remake de Resident Evil 4 et le supposé nouveau jeu Silent Hill, l’événement dans lequel PlayStation montrera enfin tout ce que PS5 a à offrir aura lieu à la mi-septembre, nous serions donc à quelques semaines de sa célébration.

Dans d’autres nouvelles, RE8 sera très probablement génial, RE4 est dans une position un peu inquiétante en ce moment, Silent Hill est toujours en développement, quelque chose lié à Shenmue sera révélé dans 1-2 semaines, un événement PS5 au cours de la première quinzaine de septembre, Monster Hunter Switch sera bientôt révélé, passez une bonne journée – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 28 août 2020

Comme toutes les informations de ce type, c’est un prix à prendre avec réservation car il n’y a rien d’officiel de la part de Sony à cet égard, cependant, il faut prendre en compte que tout pointe vers un lancement de PS5 en novembre, pour profiter de toute la saison des vacances , il ne serait donc pas inhabituel que le grand événement de révélation soit juste au coin de la rue.

Les informations concernant les débuts de la PS5 continuent de circuler et des détails présumés ont été récemment révélés faisant référence à la fenêtre de lancement de la console, qui arriverait après les débuts de son concurrent. Sony a également confirmé qu’il y aura des unités PS5 limitées au lancement, il faudra donc s’enregistrer pour garantir l’achat.

