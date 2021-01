Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année qui vient de commencer connaîtra l’un des débuts les plus importants de l’histoire de Pokémon GO, alors que Niantic prépare une grande fête qui commémorera le 25e anniversaire de la franchise, qui aura lieu en février. Il ne pouvait être célébré autrement qu’en rendant hommage aux origines de la franchise, avec un événement mondial auquel tous les joueurs sont invités et dont les préparatifs ont déjà commencé sous la forme d’événements centrés sur les régions de la série. L’événement de Sinnoh est actuellement en cours et, comme il s’agit d’un compte à rebours pour enfin atteindre Kanto, la région où tout a commencé, le prochain événement serait celui de Hoenn et pour préparer les fans aujourd’hui, Niantic a révélé tous les bonus qui ils seront disponibles.

Pour commencer, nous vous informons que l’événement Hoenn ne débutera que quelques jours après le point culminant de l’événement Sinnoh, plus précisément le 19 janvier et jusqu’au 24 de ce même mois à 20h00 (heure de la ville). du Mexique) il sera possible de trouver des Pokémon découverts plus fréquemment dans les titres Pokémon Ruby, Sapphire & Emerald, tels que Treecko, Torchic, Mudkip, Taillow, Loudred, Nosepass, Aron, Meditite, Roselia, Carvanha, Numel et Baltoy.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La journée communautaire de février mettra en vedette le Pokémon Thorn et le Pokémon Super Power aura bientôt lieu.

Profitez de l’événement pour enregistrer de nombreux Pokémon Hoenn

Diverses créatures de cette région écloseront à partir d’œufs de 5 km, tels que Skitty, Aron, Corphish, Lileep, Anorith, Bagon et Beldum. Ce qui est intéressant à propos de cet événement, c’est qu’il sera un peu plus facile de trouver Aron sous sa forme brillante, mais vous devrez quand même avoir de la chance pour l’obtenir.

De même, il sera possible de défier et d’attraper Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Aron et Bagon dans des Raids 1 étoile; à Breloom, Mawile, Grumpig, Spinda et Absol dans les 3 étoiles, et à Kyogre et Groudon et dans les 5 étoiles ou légendaires. Si vous avez un Metang et que vous le faites évoluer vers Metagross, il apprendra le mouvement Meteor Fist, qui était exclusif à la journée communautaire dans laquelle il a joué.

Nous vous rappelons que la nouvelle fonctionnalité de Pokémon GO, les défis de collection, vient de faire ses débuts et que dans ce cas, vous pouvez en profiter, car si vous attrapez Treecko, Torchic, Mudkip, Nincada, Nosepass, Aron, Plusle, Minun et Bagon, vous serez récompensé par Baie d’ananas en argent, points d’expérience (XP) et 1 encens.

Vous pouvez obtenir un Rayquaza spécial pendant l’événement

Pendant cette période, il y aura également une série de recherche temporaire qui demandera aux joueurs d’attraper 2 Kyogre, 2 Groudon et 30 Pokémon au total pour les récompenser avec 10 bonbons Kyogre, 10 bonbons Groudon et 30 Pokéballs, respectivement. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il garantit une rencontre avec le légendaire Pokémon Rayquaza qui connaîtra le mouvement exclusif de type Gale Wind (et qui peut être brillant), ainsi qu’un Silver Pine Berry et 3000 XP.

Êtes-vous loin de vos amis et ne pouvez pas sortir à cause de la pandémie? Ne vous inquiétez pas, Niantic vous aidera et donnera un lot de 3 passes de raid à distance du mardi 19 janvier au lundi 25 janvier pour défier Groudon et Kyogre à plusieurs reprises.

Enfin, nous vous disons que peu de temps après la fin de cet événement, Johto’s commencera, qui commencera exactement le mardi 26 janvier et se terminera le dimanche 31 janvier. Les détails n’ont pas été révélés, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour en entendre parler.

Êtes-vous intéressé par ce nouvel événement centré sur Hoenn? Qu’est-ce qui vous frappe le plus? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Pokémon, nous avons appris hier que The Pokémon Company a déjà commencé les préparatifs pour célébrer en grand les 25 ans de la franchise, qui seront célébrés le mois prochain. Dans le cadre de celui-ci, une collaboration avec Katy Perry et une vidéo nostalgique ont déjà été révélées.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

