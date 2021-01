Oshawott, Tepig, Snivy et leurs compagnons apparaîtront fréquemment dans les œufs et les raids.

Les événements de Pokemon aller ils n’ont pas de fin. Si vous avez le jeu à jour, vous avez sûrement participé au récent événement Kalos, où les créatures de la sixième génération étaient les protagonistes de différentes activités. Maintenant, c’est au tour de Unova: aura un événement similaire de 5-10 janvier, tel que rapporté par le site officiel de free to play pour mobiles.

Pendant ce temps, nous rencontrerons fréquemment plusieurs Pokémon de cinquième génération dans la nature – parmi eux, les initiales, ainsi que le Version brillante de Snivy– éclosion d’œufs de 5 km, tâches de recherche spéciales et bien sûr, raids. Dans ceux-ci, vous devrez viser les cinq étoiles pour obtenir Genesect avec PiroROM, qui est le modificateur de type de feu pour ses mouvements. Dans les méga raids, nous lutterons contre Mega-Charizard Y, Mega-Blastoise et un autre Pokémon végétal, mais ce n’est pas Vénusaur mais Mega-Abomasnow.

L’événement Sinnoh suivra l’événement Unova à la mi-janvier De plus nouvelle fonction appelés «défis à collectionner». Il n’a pas encore été détaillé en quoi il consiste, mais nous aurons des informations à ce sujet début janvier. Par le nom, oui, n’importe qui dirait qu’il va nous faire capturer certains Pokémon dans des conditions spécifiques, mais il faudra attendre pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

De plus, en regardant encore plus loin vers l’avenir, Niantic Il confirme également le prochain événement régional qui suivra l’événement Unova. Si vous êtes un observateur, vous aurez remarqué que cette chaîne d’événements progresse en sens inverse, ce qui signifie effectivement qu’Unova suivra. Sinnoh, la région de quatrième génération. Il aura son propre emplacement du 12 au 17 janvier, mais les Pokémon et les missions spéciales qui y figurent ne seront spécifiés que plus tard.

Pour rappel, 2021 marque le 25e anniversaire de la saga Pokémon; Et comme les premiers exemplaires sont sortis au Japon fin février, il est probable qu’à ces dates, nous aurons des annonces importantes sur les prochains jeux et projets. Vous pouvez démarrer vos moteurs dans Pokémon GO ou garder une trace des objets de collection comme cette Poké Ball à 100 $.

En savoir plus: Pokémon Go et Niantic.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');