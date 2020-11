Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au cours des premiers mois de 2020, on espérait que la pandémie de coronavirus (COVID-19) serait réduite d’ici la fin de l’année et que les événements pourraient se tenir comme avant. Ainsi, Blizzard espérait pouvoir faire fonctionner la BlizzCon 2020 sans problèmes, mais malheureusement la situation ne s’est pas améliorée et a finalement dû annuler l’événement. Cependant, Blizzard, comme d’autres entreprises, a choisi d’organiser une cérémonie virtuelle en 2021 et il a été annoncé qu’elle serait gratuite.

Après avoir annoncé qu’il n’y aurait pas de célébration axée sur les jeux Blizzard en 2020, la société a révélé son intention d’organiser la BlizzConline, un événement virtuel au début de l’année prochaine.

Il n’y avait pas de détails sur cet événement, mais on s’attendait à ce que ce soit comme la BlizzCon des années précédentes, dans laquelle les personnes intéressées devraient payer un billet leur donnant accès à l’événement, qui se déroulait en personne et en personne. virtuel.

Cependant, en 2021 ce sera différent, comme le président de la société, J.Allen Brack a révélé qu’il ne sera pas nécessaire d’acheter un billet pour participer, mais que tout le monde pourra voir et participer.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sur BlizzConline, il pourrait y avoir des nouvelles d’Overwatch 2.

Qu’y a-t-il sur BlizzConline?

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, la BlizzConline aura lieu du 19 au 21 février de l’année prochaine et donnera aux fans l’impression d’être dans l’événement en face à face, car il y aura des concours d’art, de cosplay et de narration numérique lors de l’événement. et de plus.

Ainsi, selon J. Allen Brack, tous les joueurs pourront non seulement regarder ces concours, mais ils pourront également participer à ces spectacles de talents.

Au cas où vous ne le sauriez pas, lors de l’achat d’un pass pour la BlizzCon les années précédentes, les joueurs ont également reçu du contenu exclusif pour divers titres de Blizzard, donc on ne sait pas si cette attraction sera supprimée cette année ou si Blizzard aura différentes façons de consentir à l’audience.

En outre, le responsable a rappelé que février 2021 marquera également le 30e anniversaire de l’entreprise, donc BlizzConline sera sans aucun doute une célébration très spéciale. De même, il n’est pas exclu que la société partage avec les fans des informations sur des jeux très attendus, tels que Overwatch 2 et Diablo IV.

Comment obtenez-vous ces nouvelles de BlizzConline? Pensez-vous que les billets gratuits étaient la bonne décision? Dites le nous dans les commentaires.

Si cet événement vous intéresse et que vous souhaitez découvrir toute l’actualité qui y est liée, nous vous invitons à ne pas oublier de consulter cette page.

