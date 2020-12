Les Récompenses du jeu ont gagné en pertinence au fil des ans et sont devenus un événement qui sert non seulement à récompenser les meilleurs jeux vidéo, mais sert également de vitrine pour présenter avec style, les nouveautés qui feront leurs débuts dans l’industrie.

Cet événement a ses origines dans les prix Prix ​​du jeu vidéo Spike, où Geoff Keighley était l’organisateur et a décidé de migrer vers un format plus grand qui a réussi à se positionner chaque année et son audience ne cesse de croître. En voyageant dans le passé, il est pertinent de mettre en avant les plus représentatifs de cette cérémonie, depuis sa création:

2014

– Jeu de l’année: Dragon Age: Inquisition.

– Annonces en vedette: Metal Gear Solid V et Bloodborne.

2015

– Jeu de l’année: The Witcher 3: Wild Hunt.

– Annonces en vedette: Uncharted 4: La fin d’un voleur et les psychonautes 2.

2016

– Jeu de l’année: Overwatch.

– Annonces en vedette: Death Stranding.

2017

– Jeu de l’année: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

– Annonces en vedette: Fondu au silence et Bayonetta 3.

2018

– Jeu de l’année: Dieu de la guerre.

– Annonces en vedette: Crash Team Racing Nitro-Fueled, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order et The Outer Worlds.

2019

– Jeu de l’année: Sekiro: les ombres meurent deux fois.

– Annonces en vedette: Xbox Series X et Godfall.

Cela ne peut pas non plus être mis de côté quand dans l’édition 2018, ils ont partagé la scène, Phil Spencer, Reggie Fils-Aimé Oui Shawn Layden, chefs de Xbox, Nintendo et PlayStation, respectivement. Actuellement, les structures organisationnelles ont changé et seule la première persiste dans sa position.

Le prochain 10 décembre Le septième volet du programme tant vanté aura lieu et suivant les tendances des dernières années, il faut s’attendre à ce que des nouvelles intéressantes soient présentées qui surprendront les téléspectateurs, comme cela s’est produit avec le premier regard sur la Xbox Series X.

Geoff Keighley Elle aura également le défi de proposer un format adapté à la contingence sanitaire qui se concentre sur l’écoute des critiques de son public, se référant à une émission plus inclusive et divertissante, prenant comme toile de fond que le Fête du jeu d’été souffert d’un certain clair-obscur.

Le différend pour connaître le vainqueur du meilleur jeu de l’année sera serré, ne laissera personne indifférent et en plus c’est faisable, il y a controverse à ce sujet. Selon vous, quel jeu sera celui qui dirigera l’Olympe cette année?

– Doom Eternal.

– Remake de Final Fantasy VII.

– Fantôme de Tsushima.

– Hadès.

– Animal Crossing: Nouveaux horizons.

– The Last of Us Part II.

*** En plus de ma participation hebdomadaire à Atomix, je vous invite à écouter chaque mercredi à 21h00, un nouvel épisode de JC Gaming sur Instagram Live (@iamjosecelorio), pour parler d’anecdotes de la communauté des joueurs, nouvelles de l’industrie, et bien sûr montrer quelques jeux ***