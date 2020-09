Du marchand d’armes Playboy au père qui se sacrifie, l’histoire d’Iron Man est au cœur du MCU. Aucun autre personnage MCU n’a autant changé que Tony Stark. Nous savions que la technologie de Stark évoluerait, mais ce qui était encore plus fascinant était la croissance que Tony avait faite en tant qu’homme, sans costume sophistiqué. Rejoignez Ryan alors qu’il revient sur l’évolution d’Iron Man.

En 2008, Marvel Studios a lancé son univers cinématographique avec la sortie d’Iron Man. C’était assez risqué vu qu’il n’était pas un héros de la liste des bandes dessinées. Le public a été réintroduit à une star indéniable dans Robert Downey Jr., qui a joué Tony Stark à la perfection. Le pari a clairement porté ses fruits car le film a été un succès bien reçu et a marqué le retour de RDJ à Hollywood.

Iron Man est revenu pour deux de ses propres suites, Iron Man 2 (2010) et Iron Man 3 (2013), et s’est associé à d’autres super-héros pour The Avengers (2012), The Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Guerre civile (2016), Spider-Man: Retrouvailles (2017), Avengers: guerre à l’infini (2018) et Avengers: Fin de partie (2019).