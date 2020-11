Le nouveau Sucker Punch IP poursuit ses belles ventes avant l’arrivée de la nouvelle génération.

Ghost of Tsushima a atterri sur nos côtes en juillet dernier et, apparemment, il a fallu peu de temps pour conquérir toute l’île. Et aussi aux joueurs PS4, bien sûr. Le fait est que le jeu de Sucker Punch est devenu sa première en la nouvelle IP la PlayStation la plus vendue, totalisant environ 2,4 millions de ventes au cours de ses 3 premiers jours. Et maintenant, moins de quatre mois après sa première, l’aventure des samouraïs franchit une nouvelle étape: Ghost of Tsushima. dépasse 5 millions de jeux vendus.

La nouvelle provient d’un article publié par le New York Times, consacré au lancement de la nouvelle PlayStation 5. Dans celui-ci, le journaliste Seth Schiesel cite cette information de ventes de jeux, mentionnant que le jeu a «plus de 5 millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts en juillet». Un fait que vient de la PlayStation elle-même, comme confirmé plus tard dans son compte Twitter personnel.

Jeter une toute nouvelle adresse IP est un gros pari pour toute entreprise mais, au vu des chiffres de Ghost of Tsushima, il semble clair que le jeu ça a fonctionné à merveille sur PlayStation. Nous vous rappelons que Sucker Punch a étendu le jeu le mois dernier gratuitement avec l’introduction du mode multijoueur Legends, et que peu de temps après, ils ont publié une deuxième mise à jour avec le premier raid de ce mode coopératif.

De son côté, et comme on l’a appris il y a quelques jours, la PlayStation 4 enregistre déjà plus de 113 millions de consoles vendues tout au long de son parcours, à la veille d’une PS5 sortie aujourd’hui dans certains pays. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’aventure, voici l’analyse de Ghost of Tsushima. Pour sa part, et pour ceux qui s’intéressent à la nouvelle génération de consoles, voici notre analyse de la PlayStation 5.

