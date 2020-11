Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une autre semaine qui passe, un autre rapport de ventes Steam que nous vous apportons. A cette occasion, il est frappant que, pour la première fois depuis longtemps, une version AAA parvienne à dominer le tableau de popularité du magasin Valve.

Ce qui se passe, c’est que, dans la liste des meilleures ventes dans le monde de Steam, nous pouvons voir que le produit le plus vendu de la semaine était l’édition Deluxe de Beyond Light, la prochaine extension de Destiny 2.

Suivant ses traces, Phasmophobia et Among Us. Nous vous rappelons que ce sont quelques titres indépendants qui ont beaucoup retenu l’attention ces derniers mois. Il convient de mentionner que Fall Guys: Ultimate Knockout est à nouveau tombé du Top 10 en popularité.

Maintenant, il est important de noter que la liste Steam est triée par les revenus générés et non par les copies vendues. Considérant que Phasmophobia et Among Us coûtent beaucoup moins cher que Beyond Light, ils ont peut-être vendu plus d’unités. Cependant, il n’y a aucun moyen de le confirmer.

Voici la liste des jeux qui ont généré le plus de revenus grâce aux ventes sur Steam ces derniers jours:

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition Phasmophobia Among Us Destiny 2: Beyond Light + Saison FIFA 21 Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077 Teardown Hades Football Manager 2020

Que pensez-vous de cette nouveauté? Pensiez-vous que Destiny: Beyond Light réussirait ainsi? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Steam.