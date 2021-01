Le jeu attribue l’action d’achat au bouton de saut, que certains utilisent pour provoquer des achats accidentels.

Le succès de Roblox remonte à loin, mais l’année dernière, cette proposition gratuite qui permet aux joueurs créer et partager leurs propres jeux ont fait grimper leur popularité. En fait, il s’agissait du troisième jeu gratuit le plus rentable de 2020 au monde, battu seulement par deux produits Tencent. Sa popularité a explosé, en particulier parmi les plus jeunesEt avec cela, il est normal qu’il y ait de plus en plus d’inquiétudes concernant les escrocs qui trompent les joueurs pour qu’ils dépensent leur argent.

Dans TechRaptor, ils ont fait écho à un cas de ce type, qui découle d’un problème connu avec affectations des boutons dans la version de Xbox One du jeu. Le contrôleur Xbox semble attribuer la fonction de saut au bouton «A», mais ce bouton est également utilisé pour confirmer un achat lorsque le joueur marche sur une plateforme de vente. De cette façon, l’utilisateur de Twitter @wideawakewesley raconte que sa jeune fille a été dévastée parce qu’une de ces plateformes l’avait rendue dépenser 400 Robux par inadvertance (4,99 euros), et ce n’était pas la première fois que cela arrivait.

Inquiet de ce fait, le père a décidé d’enquêter sur la question et a vu que certains créateurs profiter de cet “exploit” pour tromper les joueurs dans des achats par inadvertance en appuyant sur “A” pour sauter. Un fait que jouer dans cette vidéo que vous partagez sur les réseaux sociaux. Selon les médias susmentionnés, ce problème d’attribution des boutons sur Xbox One est connu depuis plus d’un an, faisant référence à plusieurs publications de Reddit qui ont tenté d’alerter à ce sujet.

Roblox allègue que la responsabilité incombe à ses créateursBien qu’il s’agisse d’un exploit connu, ajoutent-ils, Roblox Corp. encore n’a pas pris de décision à ce sujet. Dans une déclaration à TechRaptor, un représentant de Roblox déclare que “nous croyons en l’importance d’offrir une expérience transparente à nos joueurs, et nous avons offert un remboursement total pour l’utilisateur. Nous prenons des mesures appropriées contre toute tactique de monétisation qui viole nos conditions d’utilisation, et nous travaillons activement à améliorer notre interface et empêcher de telles tactiques à l’avenir. “

Dans les déclarations à ce média, l’utilisateur concerné Il prétend être mécontent de la réponse de Roblox. Comme il l’explique, l’entreprise s’est exonérée de tout propre responsabilité dans son message, et a délégué cette responsabilité aux créateurs de contenu de sa plate-forme, niant qu’il y avait un problème avec son produit. “Je suis content qu’ils nous écoutent au moins maintenant, mais ce que je veux, c’est le problème à résoudre […] Le remboursement est un beau geste, mais c’était secondaire », ajoute Wesley.

Un incident auquel nous espérons que Roblox Corp. mettra une solution après avoir gagné en notoriété. Ce n’est pas non plus la première fois que le manque de contrôle de Roblox Corp. faire du shopping dans leur jeu Ils ont fait la une des journaux et, en juin dernier, nous vous avons raconté l’histoire d’une fillette de 8 ans qui a dépensé par erreur les économies de ses grands-parents. Nous vous rappelons que la société deviendra publique sous peu et a été valorisée au-dessus de Take-Two et Ubisoft.

