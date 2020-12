Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous vous avons récemment dit que Gears 5 aura une nouvelle extension d’histoire appelée Hivebusters. Si vous étiez ravi et que vous avez hâte de mettre la main dessus, vous serez heureux d’apprendre qu’il a déjà une date de sortie. La meilleure partie est que vous pouvez y jouer sans frais supplémentaires avec Xbox Game Pass Ultimate.

Selon l’annonce officielle, Hivebusters, l’extension de la campagne pour Gears 5, sera disponible à partir du 15 décembre. Ce contenu de jeu d’action sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Un détail qui fera beaucoup de plaisir, c’est que vous n’aurez pas à l’acheter pour y jouer. Le fait est qu’il sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les joueurs disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif. Si vous ne disposez pas de ce service d’abonnement, vous pouvez l’obtenir en payant 20 USD.

À quoi s’attendre de Hivebusters?

Maintenant, la question est, à quoi devez-vous vous attendre de Hivebusters? Comme nous vous l’avons déjà dit, il s’agit d’une extension d’histoire dans laquelle nous suivrons les Hivebusters. C’est l’équipe intrépide de soldats COG appelée Escoprio Squad, qui est composée de Mac, Lahn et Keegan. Si vous avez joué à Gears 5, il y a de fortes chances que vous les reconnaissiez comme les stars du mode Escape.

Cette nouvelle extension d’histoire comprendra une campagne de 3 heures qui vous mènera aux îles Galangi, volcaniques et remplies d’ennemis de l’essaim et d’un nouveau prédateur. Quelque chose qui attirera l’attention de beaucoup, c’est qu’il aura une coopération pour jusqu’à 3 joueurs et vous permettra d’utiliser les compétences Ultimate pour la première fois dans la campagne.

De même, il a été confirmé que Hivebusters présenterait 16 nouvelles réalisations qui vous permettront de débloquer 210 points pour votre gamerscore. Au cas où vous vous poseriez la question, l’extension comprendra également les améliorations que Gears 5 a reçues sur Xbox Series X.

Ensuite, nous vous laissons avec la nouvelle bande-annonce de Hivebusters:

Que pensez-vous de cette nouveauté? Êtes-vous impatient de lire le nouveau contenu de Gears 5? Dites le nous dans les commentaires.

Gears 5 est disponible pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de tir à la troisième personne en cliquant ici.