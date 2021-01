Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 11:22 am

L’un des jeux les plus attendus de la nouvelle génération ne sera plus disponible cette année. Lors de la présentation 2020 de The Future of Gaming, il a été annoncé L’héritage de Poudlard, un titre tiers qui viendra sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Bien que ce titre devrait être disponible dans le courant de 2021, aujourd’hui, il a été révélé que ce ne sera plus le cas.

Par une déclaration, le compte officiel du jeu sur Twitter a révélé que L’héritage de Poudlard a été reporté à un moment indéterminé en 2022. Voici ce qui a été commenté:

«Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour leur formidable réaction à l’annonce de Hogwart Legacy de notre label Portkey Games. Créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde sorcier et des jeux est primordial pour nous, nous donnons donc au jeu le temps dont il a besoin. Hogwarts Legacy sortira en 2022 ».

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand nous verrons ce titre disponible sur les plates-formes des générations précédentes et actuelles. De la même forme, la raison de cette décision n’a pas été révéléeMais étant donné que 2020 n’a pas été une année agréable, il est probable que COVID-19 ait quelque chose à voir avec cette décision. Espérons juste que les autres jeux prévus pour 2021 ne subissent pas le même sort de cette expérience développée par Avalanche Software.

