Il semble que le marché chinois ait trouvé une mine d’or faisant des RPG en monde ouvert avec des touches de Breath of the Wild. Après Genshin Impact vient Tower of Fantasy du développeur Hotta Studio et Perfect World. Si le jeu MiHoYo n’a pas réussi à vous accrocher parce que vous êtes plus de la science-fiction que de la fantaisie médiévale, vous souhaitez continuer à lire

Qu’ils allaient amener des enfants bâtards à Genshin Impact, personne n’en doutait. Le jeu vidéo chinois a rapporté plus de 100 millions de dollars au cours de ses deux premières semaines. La façon de faire est de un jeu de téléchargement gratuit attrayant, avoir un beau monde à déplacer, des coins de rêve à découvrir, de nombreux endroits où aller, des graphismes impeccables et un système de monétisation qui ne semble pas particulièrement agressif pendant les vingt premières heures de jeu. Bien sûr, une fois que vous aurez avancé dans l’aventure, vous devrez passer la caisse si vous souhaitez obtenir vos personnages préférés et continuer à avancer. Peut-on jouer à Genshin Impact sans payer un euro? Bien sûr, mais, même si cela peut ne pas sembler le cas à première vue, c’est une machine très bien huilée pour vous pousser à dépenser de l’argent. Et ne me croyez pas, mais ces 100 millions de dollars faits, ou tous les youtubeurs qui ont enregistré dépenser leurs euros et dollars dans le jeu.

Le succès financier de Genshin Impact n’est pas passé inaperçu par Hotta Studio. Après une version bêta qui n’a été appréciée qu’en Chine, son projet, connu sous le nom de Tower of Fantasy, attire l’attention de nombreuses personnes; le mien, le premier. Le schéma est le même: c’est un jeu de rôle et d’action à la troisième personne qui nous fera voyager dans un monde ouvert pendant de nombreuses heures, accomplir des missions, effectuer des tâches, tuer des monstres et progresser, mais de Hotta Studio, ils ont bien fait leur travail pour se différencier de Genshin Impact, à la fois esthétique et jouable. Alors que Genshin Impact rappelle absolument Breath of the Wild, The Witcher 3: Wild Hunt pour ses villes, ou Assassin’s Creed Odyssey pour son système de progression ou ses doux environnements méditerranéens, Tower of Fantasy préfère être un mélange entre Phantasy Star, Star Ocean et Xenoblade Chronicles X. Bien sûr, l’anime reste la principale référence esthétique, et c’est aussi un jeu vidéo construit comme les autres.

C’est peut-être parce que je suis très enthousiasmé par la première de la deuxième saison de The Mandalorian, mais ce mélange d’éléments de science-fiction me plaît plus que le mélange médiéval avec lequel Genshin Impact a été formé. A cette occasion, le monde du jeu vidéo semble avoir beaucoup souffert, et toute la technologie que nous voyons lui permet de continuer à survivre. Il y a des ruines ici et là, des navires écrasés et des vestiges de civilisations avancées que les peuples du monde utilisent à leur profit. Est un ton rappelle beaucoup Borderlands et à ses landes arides dans lesquelles surgissent soudainement des détails rétro-futuristes. Cependant, toute cette technologie est traduite en anime, ce qui signifie la coexistence de ces éléments avec d’énormes épées légères, une armure sexy, une frange et une coupe narrative qui finit par nous rappeler les JRPG que j’ai mentionnés. Et tout cela sans que cette patine brillante et lumineuse de Breath of the Wild ne soit jamais complètement effacée; excepté un peu plus marron.

Un monde ouvert avec quelque chose à raconter

Si la proposition de Genshin Impact se démarquait en quelque chose, c’est à quel point elle cachait le fait qu’elle voulait notre argent, comment y est-elle parvenue? Créer un monde solide avec de nombreuses histoires à raconter. De Hotto Studio, ils soulignent qu’ici l’histoire aura également beaucoup de poids. Au cours des premières heures de la bêta, nous avons déjà pu assister à un grand nombre de conversations avec d’autres personnages que nous rencontrons. Le titre commence également à devoir choisir entre un garçon ou une fille. Il y a deux personnages qui semblent échapper à un mal terrible, et nous ne pouvons jouer qu’avec l’un d’eux. L’autre disparaît.

Vêtu de ce qui ressemble à un costume de mécanicien, un gros chien à trois têtes nous assaille et nous devons nous échapper. Seul celui que nous choisissons y parvient. Et avant d’apparaître dans le monde ouvert du jeu, le titre nous propose de résoudre un petit donjon et un combat qui met en valeur vos bases jouables. Il y aura beaucoup plus d’action ici que dans Genshin Impact; À tel point que parfois, cela rappelle plus un hack and slash qu’un jeu de rôle. Il y aura de courtes séquences dramatiques pendant les batailles qui seront résolues avec des événements Quick Time; en fait, le gardien de but est tué par QTE. Les sentiments de ces combats sont positifs, on a l’impression de jouer avec un style de combat moins rigide que Genshin Impact, avec plus de flexibilité lors du chaînage des coups. Bien sûr, il est nécessaire de savoir comment nos options jouables seront enrichies, si avec plus de combos, de contre-attaques ou de compétences supplémentaires. Lorsque nous attaquons, nous pouvons voir les dégâts que nous faisons, et la vérité est que la police utilisée est très Borderlands. Espérons que Tower of Fantasy tire toutes les idées possibles du travail de Gearbox.

Parfois plus rappelant un hack and slash qu’un RPGDans le donjon du didacticiel, il y a d’autres éléments sur lesquels Hotto Studio souhaite également concentrer ses efforts: le puzzles environnementaux. Cette fois, c’était très simple où il suffisait de brûler plusieurs planches pour avancer, allumer des torches et allumer une mèche; mais ils ont servi à nous faire comprendre que nous voulons travailler avec l’interaction des scénarios pour donner un sens particulier à l’exploration. Souhaitez beaucoup de donjons bien conçus s’il vous plaît, pas seulement des labyrinthes dans lesquels tuer des ennemis sans plus tarder. Une fois que nous quittons cette zone, les pourparlers commencent. D’une zone sombre, nous passons à une zone couverte de lumière, et le jeu commence.

Quelques premiers sentiments très positifs

Il ne semble pas que Tower of Fantasy ait le même niveau d’ambition que Genshin Impact. Ce n’est pas si joli et cela ne semble pas si fin dans sa finition artistique, mais le virage du gameplay vers l’action, l’incorporation d’éléments de science-fiction, et ce propre sens que son exploration a indiqué des voies; surtout en sachant qu’il sera gratuit de jouer. Il y a encore beaucoup à savoir sur le jeu. Toujours sans date de sortie en Occident, il n’est pas tout à fait clair s’il veut être un jeu coopératif en monde ouvert ou un MMORPG à part entière.

Ce qui est parfait dans le jeu, c’est sa bande sonore. Le niveau de production musicale et vocale de ce titre et de Genshin Impact est incroyable. C’est absolument suggestif. Pendant les conversations, les personnages apparaissent à la première personne, et je dirais que plus de travail est nécessaire dans leurs animations; mais le titre a encore le temps de peaufiner tous les détails. Pendant la version bêta, il n’a pas non plus été possible de deviner comment leur système de monétisation fonctionnera; Ce qui ne m’étonne pas car ces jeux veulent d’abord vous surprendre avec leur proposition et, après plusieurs heures de jeu, vous montrer cette autre facette du leur. Cependant, malgré ces doutes plus que raisonnables, les premières impressions sont très positives.

C’est formidable comment la caméra s’ouvre pour que nous puissions regarder l’horizon, ainsi que le sentiment que nous pouvons aller où nous voulons. J’aime ce mélange entre la science-fiction médiévale et japonaise et la façon dont les études chinoises l’interprètent. Tower of Fantasy devrait sortir sur PC et Android, sans aucune nouvelle pour son apparition sur consoles. Nous serons très attentifs.

