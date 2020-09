De CD Projekt RED, ils ont confirmé que l’histoire du cyberpunk 2077 Il sera légèrement plus court que The Witcher 3: Wild Hunt (2015). Dans un flux récent, le concepteur principal de la mission du jeu, Patrick K. Mills, a expliqué que ce serait le cas parce que beaucoup de gens ne sont jamais arrivés à terminer The Witcher 3, malgré le fait que de nombreux joueurs ont considérablement avancé dans le jeu.

Les déclarations complètes du concepteur à ce sujet sont les suivantes: «La différence entre la durée d’un jeu de complétion et d’un jeu d’histoire principale… nous savons que l’histoire principale de Cyberpunk 2077 sera légèrement plus courte que celle de The Witcher 3 car nous avions beaucoup plaintes sur l’histoire de The Witcher 3 c’était trop long».

Mills ajoute que le studio veut que le joueur «voie toute l’histoire», alors ils ont raccourci «l’histoire principale», bien qu’il précise que «il y aura beaucoup de choses à faire en termes de campagne complète ».

Si l’on regarde la durée de la campagne The Witcher 3, selon le portail Howlongtobeat.com (qui fait la moyenne de la durée des parties des joueurs), l’histoire du RPG dépasse 50 heures. Par conséquent, il ne semble pas alarmant que Cyberpunk 2077 tombe quelque peu en dessous, même si comme vous le savez, la durée de votre jeu dépend toujours de ce que vous vous situez dans chaque mission, des secondaires que vous terminez, etc.