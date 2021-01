Nintendo est probablement la société de jeux vidéo la plus importante de l’histoire. Il a une expérience qui remonte à plus de 35 ans. En chemin, ils nous ont laissé des franchises influentes qui ont marqué un avant et un après comme LA légende de Zelda, Super Mario ou Pokémon. Leurs consoles, en outre, ont été une référence pour des millions d’utilisateurs, définissant des générations de l’époque de la NES à nos jours avec Nintendo Switch.

Avec une telle histoire, il n’est pas étonnant qu’il y ait des histoires au moins particulières dans le GranN. Un utilisateur de Neogaf a sauvé ce qui est sans aucun doute l’une des anecdotes les plus extravagantes de toutes. Tout commence avec Claude Moyse, un employé qui a travaillé pour Nintendo en tant que traducteur allemand dans les années 90, effectuant des voyages réguliers au Japon.

Lors du voyage dans les terres japonaises, Claude a voyagé avec le traducteur Nintendo France, une fille qu’il définit comme gentille et très drôle. Une des nuits où ils ont traversé le Japon, ils sont passés dans un sex-shop. Déterminée, elle est entrée dans le magasin pour apporter des souvenirs à ses collègues de Nintendo France. Claude raconte que tous les clients du magasin se sont enfuis quand ils ont vu une femme entrer, d’autant plus quand sans aucune honte il a commencé à jeter un œil aux différents godes et magazines de l’établissement.

Moyse souligne que Nintendo Japon est franchement stricte, et d’une certaine manière même conservatrice. Lorsque notre couple principal a visité les bureaux de GranN, elle a été chargée de nommer différentes épées pour un jeu de rôle sur lequel Nintendo travaillait à l’époque. Claude souligne que J’ai continué à entendre les insultes de la jeune femme. «Pourquoi dois-je donner des noms infinis à différentes épées? Ni courte ni paresseuse, la jeune fille a choisi de baptiser les épées comme ‘Sword 1’, ‘Sword 2’, ‘Sword 3’ …

Dans l’une des pauses, Tezuka et producteur de la saga The Legend of Zelda à l’époque, il a demandé à Claude et à son partenaire comment avaient été leurs heures à Kyoto et ce qu’ils avaient visité. La jeune femme ne s’est pas coupé les cheveux et a parlé ouvertement du sex-shop dans lequel ils avaient acheté divers souvenirs, à la surprise des ouvriers de Nintendo qui étaient là. La traductrice a montré les bougies gays et a même sorti le gode de son sac. «C’est dommage de ne pas avoir de caméra avec moi à l’époque, je n’ai jamais vu de tels visages de surprise et d’incrédulité», a noté Claude.

Malheureusement, l’histoire n’a pas une fin heureuse. Quand Claude est revenu en Allemagne et que son compagnon français a fait de même à Paris, elle a été renvoyé de Nintendo France une semaine plus tard. Les détails du licenciement n’ont pas été finalisés, même si la réaction de Tezuka a peut-être beaucoup à voir avec cela.