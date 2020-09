L’une des parties les plus excitantes de Cyberpunk 2077 sont les armes à feu et les mégacorporations dangereuses qui les fabriquent. Cette vidéo présente le plus grand fabricant d’armes au monde, Militech. Cette société fabrique des armes de haut niveau tout en louant ses militaires privés pour des assassinats, des révolutions, des guerres civiles et pire.

Dans cette vidéo, nous passons en revue la montée en puissance de Militech depuis son début jusqu’à sa nationalisation par les nouveaux États-Unis après la sanglante quatrième guerre d’entreprise qui a nivelé une grande partie de Night City. Nous ne savons pas encore si Militech fabrique encore des armes puissantes, technologiques ou intelligentes. Il a été révélé que les meilleures armes de Cyberpunk 2077 seront prises aux ennemis ou trouvées dans des caches de butin. Il y aura des variantes légendaires communes. Les armes pourront faire des choses comme courber dans les coins ou percer les murs.

Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de savoir comment ou si Militech pourrait jouer dans le chemin de vie du corpo, mais nous les avons vus apparaître dans des vidéos comprenant déjà la révélation du gameplay de 48 minutes. Dans cette rencontre, V est piraté puis amené à faire frire une partie du gang Maelstrom. Nous avons également vu des missions impliquant d’autres légendes d’entreprise, dont Adam Smasher. Vous pouvez tout savoir sur son histoire dans une autre de nos vidéos sur les traditions.

Cyberpunk 2077 sort le 19 novembre sur Xbox Series X, PlayStation 4, Google Staida, Xbox One et PC. Aucune version bêta n’est actuellement prévue.