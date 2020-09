© Nintendo Life

Nous sommes heureux de présenter un chapitre de l’excellent The Games That Wern’t de Bitmap Books, qui se penche sur un titre inédit de Virtual Boy visant à imiter le succès d’Atari. Battlezone – mais malheureusement jamais vu le jour.

Nintendo a aidé à rajeunir l’industrie des jeux après le crash de 1983 avec la Nintendo Entertainment System aux États-Unis, suivi par des lancements fulgurants de la Game Boy et de la Super Nintendo. Il semblait que l’entreprise ne pouvait rien faire de mal à l’époque. Ainsi, en annonçant que sa prochaine console devait être un appareil de jeu portable en réalité virtuelle, il y avait un ou deux sourcils levés. Cependant, c’était Nintendo, et «échec» n’était pas un mot familier pour eux.

Pour réussir un lancement, il était essentiel d’obtenir le soutien des studios de développement pour constituer un portefeuille solide avant et après le lancement. La nouvelle console Nintendo 64 (N64) (alors sous les premières formes de Project Reality et Ultra 64) était également à l’horizon, où un certain nombre de studios souhaitaient devenir des développeurs sous licence officielle. L’un de ces studios devait être les studios de jeu Boss nouvellement lancés en 1994.

Le studio était une émanation de la société de cinéma Boss Film Studios, voyant le potentiel que les jeux allaient peut-être un jour être aussi gros ou plus gros que l’industrie cinématographique. «Nous étions un petit studio créé avec l’intention de créer des jeux en utilisant les installations du studio FX spécial de Marina del Rey, en Californie», nous a dit le directeur créatif de Boss Game Studio à l’époque, Seth Mendelsohn. «On a estimé que nous pourrions utiliser cette installation pour créer du contenu pour les jeux et aussi pour construire un studio de développement de jeux. L’un des managers avait un lien avec des gens de Nintendo, il a donc été décidé d’ouvrir un bureau à Redmond, Washington – juste en bas de la rue. Nous commencerions à développer du contenu pour Nintendo dès le début, avant le lancement du N64. »

Avec une relation de travail fermement établie dès le début avec Nintendo, Boss Game Studios commencerait à travailler sur ce qui allait devenir Rallye Top Gear. Bien que ne prévoyant pas de développer quoi que ce soit pour le prochain Virtual Boy, Nintendo avait un stratagème intelligent, où certains petits studios ont dû accepter de créer un jeu pour la plate-forme afin de se développer pour le prochain N64. Le studio a été touché par cette exigence, mais ne l’a pas vu comme un problème, mais plutôt comme un autre flux de revenus pour aider la jeune entreprise à prendre pied.

Top Gear Rally était le premier titre N64 de Boss Game Studios

Le Virtual Boy était un appareil intrigant, une console 32 bits construite comme un casque avec deux oculaires pour visualiser les jeux en 3D monochrome stéréoscopique rouge et noir. Une partie de l’effet a été obtenue en utilisant des couches de parallaxe pour donner l’illusion de profondeur. C’est à peu près à l’époque que la réalité virtuelle était populaire, grâce à la société Virtuality et ses systèmes d’arcade emblématiques ainsi que, bien sûr, le film Homme de tondeuse à gazon sorti quelques années plus tôt. En réfléchissant à ce qu’il faut produire pour le matériel unique, il ne faudrait pas longtemps avant que le jeu parfait arrive en studio.

«Tout en discutant avec Nintendo, ils nous ont montré le matériel de développement. J’ai vu les deux manettes séparées et j’ai immédiatement pensé Battlezone. J’ai dit à Colin Gordon [vice president of product development] que ce truc est parfait pour ce genre de jeu 3D », a rappelé Seth. « Tout le monde a dit » Ouais, tu as raison! « Et puis, en plus de cela, cela correspondait beaucoup à l’aspect et à la convivialité de ces vieux jeux vectoriels, il était donc encore plus logique de créer un jeu de style Battlezone. Le système de contrôle pourrait être littéralement la même chose – pousser les deux bâtons vers l’avant pour faire avancer le réservoir, à la fois en arrière pour revenir en arrière et dans des directions opposées contrôlant le mouvement directionnel. Il pourrait suivre le style et les apprentissages exacts de Battlezone. Nous avons demandé à Nintendo « Quelqu’un fait-il un tel jeu? », Et ils ont répondu « Non! », Et nous sommes donc partis pour créer un pitch. «

Dans l’arcade d’origine, la tâche était simple: traquer les chars et les OVNIS sur votre scanner et leur tirer dessus avant qu’ils ne vous tirent dessus. Vous pouviez vous cacher derrière des rochers des tirs ennemis, mais, le plus souvent, vous deviez rapidement faire sortir votre char de la ligne de tir. Les commandes d’arcade n’étaient pas la tasse de thé de tout le monde, donc la réplication sur le Virtual Boy pouvait risquer d’aliéner certains joueurs.

Seth a soutenu que cela aurait été compensé en conséquence. «J’imagine que, si vous n’aviez jamais joué à Battlezone, le concept de deux bâtons en avant et de deux bâtons en arrière, en particulier le tournant, vous paraîtrait très étrange», a-t-il admis. «J’imagine aussi que nous aurions probablement envisagé des systèmes de contrôle plus simples de toute façon.»

Battlezone, le titre d’arcade classique d’Atari, a eu une influence clé sur Virtual Tank

À partir de l’idée initiale, Seth a développé un bref mémoire avec des suggestions et des idées plus détaillées. De retour au studio, le concept a ensuite été confié à l’artiste Todd Downing pour passer quelques semaines à produire des croquis visuels et d’autres idées qui serviraient à présenter des documents à Nintendo. Seth continuerait à superviser l’évolution de son «bébé» avec beaucoup d’intérêt, car il s’agissait d’une des premières productions du studio.

«Il n’a jamais été conçu pour être une simulation complète ou hardcore, mais juste un jeu d’arcade d’action. Nous savions que le style du système ne conviendrait pas aux gens qui jouent pendant cinq et six heures à la fois, il était donc logique de diviser les choses en plus petites doses », a expliqué Seth. «Le revers de la médaille était qu’il fallait encore plus de profondeur que le Battlezone original pour le faire avancer. Contrairement à l’arcade qui n’avait vraiment qu’un seul bouton qui tirait, une intention était d’avoir différents types de missiles et de tirs de tir et une plus grande variété d’ennemis avec des capacités différentes, donnant beaucoup plus de profondeur que la simple conduite et le tir.

À bien des égards, il devenait comparable à Realtime Game Commandement de bataille, avec la similitude d’avoir des missions et de détruire certaines cibles ou un certain nombre d’ennemis différents. cependant, Réservoir virtuel aurait des paysages avec un terrain que vous pourriez escalader et descendre et divers obstacles à traverser pour traquer les ennemis. Certains de ces ennemis seraient plus difficiles à tuer que d’autres, nécessitant des armes particulières pour les détruire efficacement. La poursuite des ennemis était également une affaire très familière, utilisant le même style de scanner ennemi que celui trouvé dans Battlezone.

Suite aux croquis de Todd, l’artiste 3D Hans Piwenitzky s’est rapidement impliqué, passant un mois à visualiser le concept en 3D pour une démonstration émouvante à présenter à Nintendo. «À l’époque, j’étais employé comme modeleur 3D et artiste de texture», a commencé Hans. «Colin et Seth m’ont chargé de créer un film de démonstration 3D du concept. Nous étions tous enthousiasmés par le développement de la nouvelle plate-forme, et j’ai aimé le concept dans son ensemble, car les vrais jeux 3D n’en étaient qu’au stade embryonnaire.

Il n’a jamais été conçu pour être une simulation complète ou hardcore mais juste un jeu d’arcade d’action

«L’environnement a été créé à partir d’une grille bordée de rouge, des lignes définissant les bords des polygones», a-t-il poursuivi. «J’ai créé l’apparence de l’environnement, ainsi que des formes polygonales simples représentant des unités et des projectiles ennemis. J’ai utilisé Autodesk 3D Studio comme modélisateur / mappeur UV, Deluxe Paint pour créer des textures et un affichage tête haute (HUD) et Autodesk Animator pour assembler les différents éléments afin de former une courte démo. J’ai dû m’apprendre comment appliquer correctement une texture de grille pour que les modèles soient alignés avec les vecteurs rouges, ainsi que comment tracer plusieurs séries d’animations complexes lorsque le char se déplaçait dans l’environnement et détruisait divers ennemis. C’était aussi la première fois que je commençais vraiment à me plonger dans Autodesk Animator. Un travail très gratifiant, dans l’ensemble. »

L’effort du trio a porté ses fruits et Nintendo a été impressionné par le terrain, donnant le pouce pour poursuivre le développement d’un jeu auquel le matériel semblait destiné. Au début de 1995, Virtual Tank était pleinement né – à ce stade, connu simplement sous le nom de Débardeur 3D. L’implication de Todd et Hans sur le projet était maintenant terminée, les deux étant passés à d’autres projets. «Au moment où le jeu a commencé le développement actif, je travaillais déjà sur Spider: Le jeu vidéo pour la PlayStation et faisait de l’art conceptuel pour d’autres titres. Plus tard, je me suis enregistré de temps en temps et j’ai pu voir le jeu prendre forme », se souvient Todd. Il s’agissait maintenant de créer et de terminer un jeu jouable.

Selon le site Web Planet Virtual Boy, l’événement E3 de mai 1995 à Chicago a révélé que le titre allait bientôt arriver. Connu uniquement sous le nom de 3D Tank à l’époque, très peu de choses ont été données, mais beaucoup devineraient quelle en serait la prémisse générale. Peu de temps après l’événement, un nom définitif a été choisi qui, apparemment trop évident, a été gravé dans la pierre en tant que Virtual Tank pour correspondre au surnom de console.

Le directeur technique de Boss Game Studios, Rob Povey, a été chargé de superviser le développement du projet. «Je me souviens avoir pris la décision de faire de Virtual Tank un véritable jeu en 3D au lieu d’un jeu avec des sprites. Je me souviens aussi avoir détesté le kit de développement VB », se souvient Rob. «Nous manquions d’ingénieurs à l’époque, donc l’idée originale était de demander à Brian Soderberg (un ami de notre PDG de l’époque) de fournir le code de rendu. En raison d’un accord de non-divulgation, il n’a pas eu accès à la plate-forme réelle. » Brian finirait par écrire le moteur sur un PC en conséquence, ce qui nécessiterait plus tard le portage vers le Virtual Boy par le studio. Travailler avec Rob en tant qu’ingénieur principal serait le nouvel employé Warrick Holfeld, qui devait d’abord se familiariser avec l’architecture Virtual Boy peu documentée avant de pouvoir commencer.

«Il n’y avait personne à qui demander de l’aide avec le système de développement. Contrairement aux autres matériels avec lesquels j’ai travaillé au fil des années, il n’y avait tout simplement pas assez de personnes à contacter chez Nintendo », a expliqué Seth. «Il a fallu beaucoup de travail pour faire fonctionner le matériel de développement initial et afficher quoi que ce soit à l’écran, donc ce n’était pas aussi simple que de supprimer une maquette flash. Nous avons également été très tôt pour obtenir le kit de développement. »

Warrick ne se souvenait pas beaucoup du développement en raison de la brièveté de son temps sur le projet, mais il se souvenait de sa première tâche de travailler avec le code de Brian. «Le moteur a été écrit en C sur un PC, où j’ai passé un certain temps à porter le code sur le Virtual Boy», a-t-il expliqué. «J’ai fait fonctionner le nouveau code et, juste après, Rob est venu et m’a donné le moteur 3D qu’il avait écrit pour l’utiliser à la place.»

Il y avait généralement un sentiment que c’était quelque chose de soigné

En fin de compte, la solution fournie par Brian n’avait pas été assez rapide, pas aidé par son manque d’accès au matériel réel. Par conséquent, Rob a décidé de réécrire et de produire un moteur de rendu 3D beaucoup plus rapide, travaillant directement sur les points forts du matériel. Warrick a commencé à travailler avec le moteur de Rob pour construire quelque chose de jouable, ainsi que pour implémenter les éléments HUD détaillés dans la démo des spécifications.

Rob superviserait désormais principalement le travail de développement de Warrick, mais gardait la main dans le projet, aidant avec des morceaux de code lorsque cela était nécessaire pour aider. Malheureusement, les souvenirs de Warrick se sont arrêtés là. «Tout ce dont je me souviens, c’est que vous pouviez vous déplacer dans l’environnement 3D. Je ne me souviens pas s’il y avait des personnages, ou s’il y avait une interface utilisateur ou des effets sonores », a-t-il conclu.

Heureusement, Seth et Rob seraient sur place pour combler les lacunes de mémoire, bien que personne ne puisse se rappeler qui a géré les illustrations non 3D pour le jeu. On pense que les illustrations de démonstration 3D de Hans viennent d’être traduites et utilisées comme graphiques d’espace réservé, avec des éléments supplémentaires probablement ajoutés par Warrick selon les besoins. Tout aurait probablement été réglé vers la fin du développement, donc l’objectif principal, pour l’instant, était simplement le rendu 3D et l’obtention de quelque chose de jouable.

Nintendo a régulièrement vu les progrès réalisés par l’équipe, donnant des commentaires et des suggestions en cours de route pour aider à s’assurer que le jeu était sur la bonne voie. « Une des bonnes choses d’être dans la région et de connaître les gens de Nintendo était que nous pouvions facilement partager ce que nous faisions et obtenir de bons commentaires de leur part sur ce qu’il faut faire et les choses à éviter », a confirmé Seth. «Une grande partie de cela ne voulait pas finir par faire un jeu que quelqu’un d’autre avait déjà fait aussi.

Comme pour la démonstration de Han, le paysage a été mis en œuvre en utilisant des lignes vectorielles simples, avec des collines ondulantes. L’horizon lointain était resté vide pour l’instant, mais il était prévu d’inclure des illustrations détaillées plus tard pour ajouter plus de profondeur et le rendre encore moins visuellement comme Battlezone. Une différence majeure par rapport à l’arcade était que les ennemis seraient rendus sous forme de vecteurs remplis / ombragés, le matériel et le moteur de Rob étant plus que capables de les gérer à une vitesse décente.

Après environ 3 à 4 mois de travail acharné, le jeu était entièrement jouable, avec une variété d’ennemis terrestres, aériens et de cibles que vous pouviez détruire. Il y avait aussi un panneau HUD fonctionnel, complet avec le scanner ennemi d’apparence familière. Juste une poignée de niveaux étaient présents à ce stade, assez pour avoir une bonne idée du jeu. Pendant le développement, le studio a employé Barry Leitch comme directeur audio, avec l’une de ses toutes premières missions pour produire des effets sonores et de la musique pour Virtual Tank. Barry se souvint brièvement du jeu mais ne se souvint pas du tout de son travail, étant très surpris d’apprendre qu’il était impliqué.

Tout semblait parfaitement sur la bonne voie, avec le studio sur le point de commencer à chercher un éditeur. C’était maintenant l’été 1995, et le Virtual Boy était sur le point de sortir en juillet et août au Japon et aux États-Unis respectivement. Malheureusement, il était sur le point de se produire un tournant plutôt inattendu pour le pire. Se sentant précipité sur le marché avec un certain nombre de défauts critiques, des effets visuels médiocres, un prix élevé et des titres initiaux faibles, le lancement a été un désastre pour Nintendo. L’affichage monochrome, l’impraticabilité de la console et les rumeurs selon lesquelles elle «induisait des crises» signifiaient qu’elle a été très rapidement remise par les magasins. Après quelques mois à peine, Nintendo a agité le drapeau blanc et a mis la console au lit, passant rapidement à autre chose et mettant tout l’accent sur le lancement imminent de la N64.

«Nous étions tous allés nous acheter Virtual Boys lors de son lancement et avons été vraiment surpris de la vitesse à laquelle la plate-forme est morte à la fin. Il y avait généralement un sentiment que c’était quelque chose de bien, et c’était cool et définitivement différent de la Game Boy et de toutes les consoles de télévision », se souvient Seth. «Je n’ai pas eu de maux de tête, mais une partie du problème était que votre cou vous faisait mal après un certain temps. Il était difficile de trouver la table et la chaise parfaites pour la chose, donc je pense que c’est probablement la raison pour laquelle elle a échoué. «

Boss Game Studios a vu l’écriture sur le mur dès le début, et les associés de Nintendo juste en bas de la route admettraient qu’ils devraient probablement simplement se concentrer sur les développements de la N64. Virtual Tank a été rapidement abandonné, plus nécessaire pour produire Top Gear Rally. «Le jeu a fini par arriver à quelque chose que je n’appellerais même pas un alpha. C’était probablement entre un premier jouable et un alpha, où il y avait un tank qui roulait et tirait. Ce n’était pas près d’être terminé », a expliqué Seth. Bien que loin d’être un produit fini, avec seulement quelques niveaux, il y avait en fait des écrans de présentation et d’options complets. Mais, le plus surprenant, c’était la musique ancienne et les effets sonores inclus, quelque chose généralement fait plus près de la fin du cycle de vie d’un projet.

Malheureusement, une expérience de type Battlezone ne devait jamais être pour la plate-forme. Virtual Tank reste désormais une curiosité

Dans l’ensemble, une quantité de travail considérable et impressionnante a été effectuée dans un laps de temps très court, et il est dommage que tout soit finalement perdu. Comme le jeu a été conçu autour du matériel de Virtual Boy, il n’y avait rien sur les cartes pour transférer l’idée sur d’autres consoles, il a donc été mis de côté indéfiniment. Le studio se concentrerait sur Spider (vers lequel Warrick est également passé) et Top Gear Rally, avant de créer plus tard des jeux tels que Stunt Racer 64 et Planche à neige Twisted Edge.

Grâce à la révélation du jeu (sous le nom de 3D Tank) à l’ère d’Internet, les fans de Virtual Boy se demanderaient ce que cela aurait été de jouer à un jeu de type Battlezone sur le matériel. Même des captures d’écran de maquette ont fait surface d’une potentielle conversion d’arcade au début du nouveau millénaire, d’autres partageant clairement la même vision que Seth le faisait autrefois en 1994. La question était maintenant de savoir si quelque chose de Virtual Tank pouvait être trouvé et montré après seulement plus de 25 ans d’être dans l’ombre. Todd et Hans ont confirmé qu’ils n’avaient plus rien concernant le jeu car tout était conservé au studio à l’époque. Warrick et Rob ont conclu la même chose, mais il y avait de meilleures nouvelles à venir.

Seth a miraculeusement conservé une version finale du jeu, en le creusant pour le faire fonctionner afin que nous puissions le montrer ici. Sur ces pages, vous pouvez voir des captures d’écran bien rangées, interprétées à partir de photos du jeu prises à travers l’objectif de la console. Les captures d’écran montrent à quel point le jeu a été inspiré par Battlezone et était comparable à l’arcade originale. Sans aucun doute, cela aurait pu être un jeu de vitrine pour la plate-forme. Malheureusement, Nintendo n’autorisera pas la sortie du prototype car il est protégé par le droit d’auteur, ce que Seth ne peut pas casser. La seule façon dont il peut jamais faire surface est si un autre prototype apparaît d’une manière ou d’une autre par d’autres moyens. Pour l’instant, regardez les captures d’écran du jeu et les photos du prototype. On espère que les enregistrements vidéo et audio seront un jour disponibles sur le site Web de Games That Weren’t.

Malheureusement, une expérience de type Battlezone ne devait jamais être pour la plate-forme. Virtual Tank reste désormais une curiosité que nous espérons faire surface un jour pour donner un avant-goût de ce qui aurait pu être. Espérons qu’à terme, une conversion homebrew de l’arcade d’Atari donnera à la plate-forme le jeu qu’elle mérite cruellement.

Cette fonctionnalité, ainsi que bien d’autres, peut être trouvée dans les jeux de Bitmap Books ‘Les jeux qui n’étaient pas, qui peuvent être achetés ici.